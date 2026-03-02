伊朗局勢｜伊朗被「斬首」　中國幫不幫？

美以肆無忌憚在伊朗實施「斬首」，並對伊朗狂轟濫炸。中俄是目前最清晰嚴厲指責美以公然擊殺他國領導人的大國。中國與伊朗的關係本就備受關注，西方國家、外圍輿論都很關心——中國會不會「幫伊朗」？



中國外交部連續回應，中國外交部長王毅也應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，並嚴厲表示，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。綜合看來，中方給出的回應可以概括為三層意思。

第一，主張通過政治與外交手段解決分歧，反對動輒使用武力。這個立場直指核心，任何單邊軍事打擊都會讓地區更不穩定，中國不認同這種路徑。第二，中國與伊朗保持正常交往，支持伊朗維護主權與合法權益。主權原則是底線，外部力量強行改變他國內政，不符合國際關係基本準則，這一點表達得很清楚。第三，中國願意為緩和緊張局勢發揮建設性作用。這不是空話，而是為外交努力保留空間，中國不煽動衝突，也不回避責任，而是強調對話。

Wang Yi：2025年12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作主旨發言。（中國外交部）

這三句話連起來看，很有針對性。一方面否定戰爭邏輯，另一方面堅持原則立場，同時避免被貼上「陣營標籤」。過去在俄烏問題上，美國曾試圖借機向中國施壓，甚至在輿論上製造「中國支援一方」的說法。此次中東緊張升級，類似套路不排除重演，中國提前亮明立場。

當然，伊朗為中國重要原油供應國，日均約 85至100 萬桶，對華出口佔其原油出口 60% 以上。原油貿易人民幣結算佔比超 80%。伊朗也是「一帶一路」重要支點。

2025 年前 11 月中伊貿易額 651 億元人民幣，中國出口機電、汽車、工程機械，參與恰巴哈爾港、鐵路、5G 等諸多基建。中國在伊朗有很切實的利益。這對中國確實是一次考驗，中東關係到能源通道和全球經濟穩定，中國利益現實存在，如果局勢失控，影響不會局限在海灣地區。如何在原則與現實之間保持平衡，是對外交能力的檢驗。

中國「幫不幫」其實有很明顯的兩條線。一個是「紅線」。官方立場非常明確：不軍事介入、不提供進攻性武器、不向衝突方輸送會加劇升級的軍事裝備。；另一條其實是穩定的底線。在符合國際法和聯合國決議的前提下，中國會繼續同伊朗開展正常經貿、能源等方面的合作，保障伊朗基本民生與經濟穩定。這種合作是正當合法的國家間關係，也是對單邊霸淩的有力抵制。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

外界把問題簡化成「幫不幫伊朗」，這種提法本身就帶有對抗思維。中國的外交選擇從來不是簡單站隊，支援和平解決爭端，本身就是對衝突的制衡；反對單邊動武，本身就是對規則的維護；堅持主權原則，本身就是對干預邏輯的否定。通常，俄羅斯的做法偏向軍事威懾，美國的做法偏向輿論與壓力疊加，中國的路徑不同，更強調秩序與穩定。三種力量在同一棋盤上運作，方向並不一致。

美國希望別人進入它設定的框架，接受「你要麼支持我，要麼站在對面」的邏輯，中國沒有義務接受這種劃分，保持戰略定力，比情緒化表態更重要。局勢走到現在，中東已經站在敏感節點，任何誤判都會放大風險。中國的立場不花哨，但清晰，反對戰爭，維護主權，推動對話，這不是口號，是底線。