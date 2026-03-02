伊朗局勢｜哈梅內伊被殺　俄羅斯為何如此憤怒？

伊朗最高精神領袖哈梅內伊3月1日遭美以擊殺後，很多國家都對此表示了擔憂或譴責，批評美以違反國家法和國際關係的基本準則，以武力方式公然斬殺一個主權國家領導人。

尤其美國剛在1月初派兵突入委內瑞拉首都，抓走委內瑞拉總統馬杜羅，將其以支持販毒等罪名押送美國紐約受審。很多國家因此擔心，若美以養成習慣仰賴武力優勢，以「斬首」方式解決與其它國家的矛盾衝突，那麼世界各國以後恐將再無寧日。尤其那些和美國存在利益糾葛的中小國家領導人，無不擔心自己隨時可能面臨類似命運。

值得注意的是，在所有國家的表態中，並非中小國家，也並無類似潛在風險，反而是和特朗普個人關係不錯的俄羅斯，表現最為激烈。

哈梅內伊被確認斬首的消息一傳出，俄外交部在當日就先行表態。俄外長強烈譴責美國和以色列對伊朗的打擊，將其定性為「魯莽的舉措」以及「無端的武裝侵略行為」。俄外長在和中國外長的通話中還表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，俄羅斯願同中國加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確信號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

3月1日，俄總統普京又進一步將哈梅內伊的遇害描述為「一次謀殺」，稱其「違反了所有人類道德和國際法準則」。

普京在表態中稱哈梅內伊為兩國關係發展作出重大貢獻，「將作為一位傑出政治家被俄羅斯銘記」。他還就哈梅內伊「遇害」向伊朗總統佩澤希齊揚表示哀悼，「向遇害者親屬、伊朗政府和全體伊朗人民表達誠摯的同情與支持」。

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，經前一天遭空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

回顧過去二十年發生的重大國際政治事件，一個外國領導人死後讓俄羅斯如此憤怒，並能得到俄總統如此高調讚揚的，大概只有哈梅內伊一人。

為什麼俄羅斯表現如此憤怒？真是痛惜與國際法與國際規則遭到踐踏嗎？恐怕未必。利益才是第一位的。

首先，伊朗是俄羅斯的長期關鍵盟友，在俄烏戰爭背景下，伊朗一直為俄羅斯提供包括無人機和彈道導彈在內的重要軍事支持，並協助俄方建設無人機制造設施。是俄羅斯為數不多幾個可以從外部得到直接軍事援助的國家。

其次，伊朗還是俄羅斯軍火的主要銷售對象。儘管俄羅斯武器在俄烏戰爭及最近歷次國際武裝衝突中的實戰表現令人生疑，但憑藉價格優勢和地緣關係，在世界武器貿易中仍然表現不俗，在2024年出口了價值137.5億美元的武器，在世界武器貿易分析中心專家編制的排名中位居第二。

在遭受西方嚴厲制裁的背景下，這筆美元收入對俄羅斯至關重要。而伊朗正是俄羅斯軍火的主要銷售對象之一。即便去年「十二日戰爭」爆發證明俄製武器難以有效應對更先進的美以武器後，伊朗方面仍把俄羅斯作為最主要採購對象。

哈梅內伊被炸死，伊朗最高領導層包括掌握軍事與武器採購決策的高級官員等40多人被美以一鍋端，使得以後無論俄羅斯需要採購的武器，還是俄羅斯想向伊朗出口的武器，都面臨巨大變數。這當然是俄羅斯不願看到的。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列與美國的空襲中喪生，民眾手持大型伊朗國旗聚集。（Reuters）

第三，在更大的戰略層面，前蘇聯解體後，俄羅斯在中東僅存兩個戰略抓手，一個是敘利亞，一個是伊朗。這兩個抓手的存在，不僅證明俄羅斯仍是全球強國，還可以讓俄羅斯隨時介入中東事務，維持在該地區的利益和影響力。但是，敘利亞在2024年政變後已經倒向美英，如今伊朗的親俄領導層又被剷除。

若伊朗在戰後產生的新領導層調整與俄、美關係，疏遠俄羅斯或親近美國，則不僅會讓俄羅斯從此退縮為一個僅限在周邊保持影響力的區域國家，還將隨時可能喪失在中東的發言權和利益，這是俄羅斯絕對不願看到的場景。

特朗普3月1日說，他已經有了未來掌握伊朗的潛在人選，這個人必須「可控」。這句話在俄羅斯聽來絕對是有一個刺激。若真如此，就意味着俄羅斯在伊朗的利益，將面臨着巨大不確定性。

事實上，早在去年6月19日，當有傳言稱「以色列將對伊朗最高領袖哈梅內伊進行暗殺」，克宮發言人佩斯科夫就回應稱，若哈梅內伊遭到暗殺，俄羅斯的反應將非常負面。佩斯科夫當時還稱，如果美國軍事介入伊以衝突，將加強極端分子的力量並「打開潘多拉的盒子」。俄方因此警告美國不要對當前局勢進行軍事幹預，這將是極其危險的一步，將帶來難以預測的負面後果。

從這個表態看，俄羅斯其實早就預見到可能發生的事情，並且向美以發出了警告。如今，眼看去年就預見到的事情發生，而俄自身卻因身陷俄烏戰爭無法脱身，無力改變局勢，只能眼睜睜看着局面向不利於俄羅斯的方向演變，心情之鬱悶、之憤恨可想而知。這也是俄方憤怒的第四個原因。

巴基斯坦卡拉奇，一名警察在美國總領事館附近被抗議者焚燒的警察檢查哨前取回物品，此前有消息指出美國與以色列對伊朗發動空襲，導致最高領袖哈梅內伊於2026年3月1日在喪生。（Reuters）

除上述因素之外，俄羅斯憤怒可能還有第五個原因。俄烏戰爭打了五年，雙方在前線死傷慘重，都損失了上百萬兵員。戰爭耗費和因此而給各自經濟帶來的損失更是天文數字。雖然如此，俄烏雙方還都保持着最後的體面，沒有頻繁對對方採取斬首行動。

俄羅斯在2022年戰爭爆發伊始，曾對澤連斯基實施斬首，失敗後，在美方壓力下，就放棄了這個選項。烏克蘭在戰場陷入被動後，去年一度用自殺式無人機對俄羅斯總統辦公和居住地發動襲擊，試圖斬首，也遭到了美方呵斥。特朗普當時還公開警告澤連斯基，不得采取這種可能導致戰爭升級的危險方式。

遵照美方要求，俄烏此後都沒有再對對方試圖採取「斬首」動作，雙方投入重兵在戰場廝殺，損失慘重。但是給俄烏制定規則的美國，卻在1月份對馬杜羅實施斬首，2月份對哈梅內伊領導集團實施斬首。

這兩次斬首行動，不僅嚴重侵害了俄羅斯利益，還以小到可以忽略不計的投入，實現了大到難以估量的戰略利益。兩相對比，俄羅斯豈能不出離憤怒？