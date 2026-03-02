特朗普：幾乎擊斃所有哈梅內伊候選人　心目中3名人選都已身亡

美國廣播公司（ABC）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在2月28日美國和以色列聯手空襲伊朗的事件中，伊朗最高領袖哈梅內伊的幾位潛在繼任者亦一同被擊殺。



特朗普3月1日表示，「這次攻擊非常成功，幾乎擊斃所有候選人。我們原本設想的那些人都不在名單上，因為他們都已身亡。第二名和第三名也不在了。」

他同日較早時曾向《紐約時報》稱，自己心目中有三個「非常好的」人選來接管伊朗，但他拒絕透露具體人選。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲。圖為白宮發布特朗普（Donald Trump，左二）及其安全團隊在佛羅里達州海湖莊園密切關注空襲伊朗行動的照片。（X@WhiteHouse）

此次襲擊中，與哈梅內伊一同遇害的官員包括：前最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）、最高領袖軍事辦公室主任席拉吉（Mohammad Shirazi）等。

此前，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）3月1日表示，將成立一個三人組成的臨時委員會來管理國家，直到選出最高領袖繼任者。

這三人為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、伊朗司法總監埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei），以及現任伊朗神學院系統負責人、憲法監護委員會和專家會議成員阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi）。