WSJ：美國加緊對伊朗行動　恐彈藥供應不足難應對潛在地區衝突

當地時間2月28日，在社交媒體上宣布伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）死訊之時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣稱，為實現其所謂的「中東乃至世界和平」，美國對伊朗「猛烈而精準的轟炸」將持續一周或更久時間。



當地時間3月1日，《華爾街日報》發文指出，美國軍方最高將領其實曾提醒特朗普，如果美國對伊朗發起大規模且長期的攻擊，彈藥儲備問題將是面臨的風險之一。多名現任和前任官員以及分析人士都表示，如今美國已面臨考驗，正爭分奪秒地摧毀伊朗的導彈和無人機部隊，以免防空攔截彈藥耗盡，從而無法抵禦德黑蘭的報復。

2026年3月1日，圖為美國軍艦在未知地點的海面上發射向伊朗發射導彈。（U.S. Navy via Getty）

防空攔截導彈並非唯一短缺的彈藥，美國還在使用海基戰斧巡航導彈和機載武器打擊伊朗。去年，美軍還使用了遠程精確制導武器打擊也門胡塞武裝。《華爾街日報》宣稱，這些武器非常適合打擊基礎設施，並炒作渲染稱，美國在與中國發生潛在衝突的最初幾周內，對這些彈藥的需求量將非常大。

「在我們的兵棋推演中，遠程精確制導武器通常是美中衝突爆發後第一周內最先投入使用的彈藥之一。」新美國安全中心（CNAS）高級研究員瓦瑟（Becca Wasser）也配合炒作稱，為了彌補短缺，五角大樓需要加倍投入採購和生產。

不嫌事大的《華爾街日報》，緊接着又拱火稱，當前持續的對伊空襲行動似乎並未動用美國遠程反艦導彈，而如果美國與中國發生衝突，同樣需要這種導彈。

除了美媒，英媒也志同道合地跳了出來，《金融時報》當地時間2月28日也援引官員和分析人士的話稱，隨着用於保護美軍及其盟友免受伊朗導彈襲擊的關鍵防禦性彈藥供應有限，這可能會影響美國對伊軍事行動的策略。

圖為2026年2月28日，在阿聯酋杜拜著名的棕櫚島上，有酒店疑似被導彈的碎片擊中冒煙。（Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

報道宣稱，美軍正評估伊朗的報復行動是否會加劇這些關鍵彈藥的供應緊張，而美軍自身又難以補充這些彈藥，這不僅會影響到仍未結束的俄烏衝突，還會影響美國應對與中國或俄羅斯可能發生的任何衝突的作戰計劃。

自當地時間2月28日早晨以來，美國和以色列對伊朗境內的領導人高層人士和軍事目標進行了打擊。同日，一位高級官員稱，美以首先發動打擊的一個原因，是為了削弱伊朗通過導彈和無人機進行報復的能力。

《華爾街日報》稱，美國防空攔截彈藥的確切儲備量，即五角大樓所謂的「彈藥庫深度」，屬於機密。然而，美國與伊朗及其在中東的武裝力量代理人頻繁發生衝突，已經消耗了在該地區的防空資源。

報道稱，在去年6月為期12天的伊以衝突中，伊朗當時曾發射了500多枚導彈和大量的攻擊性無人機。《金融時報》則補充，其中約35枚突破了以色列的多層防空系統。

而在此輪報復行動中，伊朗的攻勢卻「更為零散」，在哈梅內伊遇襲身亡後，這一消息或許會加速衝突的結束。

儘管如此，美國中央司令部當地時間2月28日表示，已成功防禦了數百起伊朗導彈和無人機襲擊，其中一些襲擊仍然擊中了目標，尤其是在與伊朗關係密切的阿拉伯海灣國家。目前，此輪衝突尚未結束，美國、以色列和伊朗之間仍可能進行更多空襲。

「挑戰之一是這些武器的消耗速度非常快，」史汀生中心高級研究員、曾在美國空軍指揮參謀學院任教的格里科（Kelly Grieco）表示：「我們使用它們的速度遠遠超過了補充它們的速度。」

2024年，美國在以色列部署了「薩德」反導系統，同時部署的還有負責操作該系統的美國陸軍部隊，拜登政府當時這一舉動旨在保護以色列免受伊朗的威脅。「薩德」反導系統現也部署到了約旦，目前美軍已在約旦部署了大量作戰飛機。

《華爾街日報》提到，五角大樓肩負的一項主要任務，是確保「薩德」系統擁有充足的攔截導彈庫存。報道提到，美軍在韓國和關島也部署了「薩德」系統，明顯就是針對中國和朝鮮。

此外，五角大樓還在加緊補充「愛國者」導彈和「標準－3」防空導彈的庫存，這些攔截彈藥也可以應對空中威脅，且正用於防禦伊朗的導彈和無人機。「愛國者」系統用於攔截低空威脅，而「標準－3」導彈則能夠攔截地球大氣層外的彈道導彈。

《金融時報》則援引一名地區軍事官員稱，美國「薩德」反導系統的「彈藥庫深度」尤其令人擔憂。去年，美國發射了多達150枚「薩德」導彈保衛以色列，而自該系統於2010年左右投入使用以來，美國總共訂購的「薩德」導彈數量不足650枚。

2026年2月28日，以色列特拉維夫，伊朗向以色列發射導彈後，一枚導彈引發爆炸。此前，以色列和美國向伊朗發動大規模空襲。（Reuters）

一名美國軍方官員表示，在去年的伊以衝突後，美以兩國進行了「事後分析」，以確定其有限的防禦性彈藥是否得到了有效利用。他們還調查了雙方軍隊在某些情況下是否攻擊了同一來襲目標的可能性。

CNAS的國防項目主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）表示，如果伊朗能夠同時發射大規模的導彈和無人機來攻擊美軍和以色列，美國「很容易」在短短一兩天的行動中就消耗掉「一整年」的關鍵防禦彈藥。

佩蒂約翰表示，伊朗導彈在戰鬥中耗盡美軍防禦彈藥的可能性很小，但她補充說，這一討論的重點在於如何將這些彈藥保留到其他戰區，這可能迫使以色列採取更多措施保護自身安全，而美軍則負責保護其自身部隊和其他盟友。

分析人士還認為，進攻性彈藥也將是一個限制因素。在任何衝突中，美國都需要發射戰斧導彈，以避免派遣非隱形戰鬥機進入伊朗領空。

美國在打擊也門胡塞武裝的行動，以及去年對伊朗的轟炸中，都使用了戰斧導彈，這種導彈可從驅逐艦和潛艇上發射。佩蒂約翰宣稱，在與俄羅斯或中國的衝突中，美國也需要使用到戰斧導彈。

2026年3月1日，在以色列貝特謝梅什，伊朗發動導彈轟炸後，急救人員正在空襲現場工作。（Reuters）

《華爾街日報》稱，以色列軍方的參與，可能將緩解美國進攻性彈藥供應的壓力。以色列方面稱，此次對伊朗軍事領導層的打擊是由以方實施的。

然而，以色列也對其彈藥供應感到擔憂。一名美國官員表示，以色列的「箭－3」防空攔截導彈仍然短缺。這位官員還說，以色列的空射彈道導彈也數量不足，這種武器曾被用於去年夏天摧毀伊朗的導彈發射裝置，以及去年在卡塔爾針對哈馬斯領導人的襲擊。

《金融時報》最後則提到，彈藥生產問題，源於五角大樓所謂的「不一致的需求信號」，即缺乏長期購買承諾。由於缺乏多年期合同，國防企業缺乏提高產量的動力。目前，美國正尋求通過與美國主要製造商達成協議來「加速」一些關鍵彈藥的生產。

本文獲《觀察者網》授權轉載

