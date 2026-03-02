伊朗局勢｜美國反恐和情報部門高度戒備　華盛頓紐約等地加強防範

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗後，美國反恐和情報部門處於高度戒備狀態，華盛頓、紐約、洛杉磯等各大城市的執法部門亦加強保安。



美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）3月1日在X發文稱，「聯邦調查局人員已全面介入海外局勢。昨晚（28日晚），我已指示反恐和情報小組保持高度戒備，並調動所有必要的安全資源。

我們遍佈全國的聯合反恐工作小組（JTTF）一如既往地全天候工作，以應對和消除任何對國土安全的潛在威脅。」

美媒Axios報道，同時，華盛頓特區、紐約市和洛杉磯等地的執法部門亦採取進一步安全措施。

都會運輸警察局（Metro Transit Police）宣布，華盛頓特區地區車站將「增加警力部署」。

紐約市警察局表示，將加強全市外交場所、文化機構、宗教等相關敏感地點巡邏。美國廣播公司（ABC）指，在海外空襲發生後，紐約市的猶太人和伊朗裔居民都保持高度警惕。

央視報道，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）稱理解居民的擔憂，並呼籲市民以和平方式表達意見。隨著局勢升級，洛杉磯已有民眾走上街頭舉行抗議活動。

ABC引述安全專家指出，無論是恐怖分子集團還是獨狼式恐怖分子，他們都可能在沒有海外指揮的情況下自行行動。

圖為2026年3月1日，美國德州首府奧斯汀（Austin）一間酒吧發生槍擊案，聯邦調查局（FBI）及當地警方事後到場調查。（Getty Images）

此前有報道指，在德州奧斯汀（Austin）周日（3月1日）凌晨發生的一宗大規模槍擊案中，一名槍手身穿一件印有伊朗國旗圖案的襯衫，目前FBI正在調查此案。