伊朗局勢懶人包｜德黑蘭遇襲48小時：從哈梅內伊身亡到真主黨宣戰

以色列與美國2月28日聯手向伊朗發動軍事行動，攻擊首都德黑蘭（Tehran）等地，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）後確認身亡。截至香港時間3月2日下午6時，德黑蘭已對中東區內多個美軍設施發動襲擊，黎巴嫩真主黨亦正式宣戰，向以色列海法、北以色列發射火箭彈及無人機，以色列展開對黎巴嫩貝魯特等地大規模轟炸。

短短兩日內，伊朗不僅失去了最高權力象徵，軍事指揮體系也遭遇重大打擊。隨着真主黨宣戰，伊朗局勢升級成區域衝突風險迅速增大。



以下為28日至今所有重要事件時間線。

根據伊朗紅新月會（IRCS）3月2日最新統計，美以聯軍空襲已導致伊朗境內至少555人死亡。其中伊朗南部米納布（Minab）一所女子學校遇襲造成165人死亡，引發國際社會高度關注。

伊朗的導彈回擊同樣造成了損失。美方證實有3名駐科威特美軍士兵在襲擊中喪生；以色列中部城市貝特謝梅什（Beit Shemesh）遭導彈直接命中，導致包括婦孺在內的9人死亡，全國範圍估計死亡人數約11人，另有超過450人受傷。伊朗對阿聯酋、科威特、巴林等設有美軍基地國家的襲擊亦造成死傷。

哈梅內伊死後，革命衛隊（IRGC）總司令、武裝部隊總參謀長、國防部長等亦身亡，給伊朗國防決策體系造成重大打擊。

雖然伊朗已成立臨時委員會選出新任最高領導人，但哈梅內伊次子莫傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的生死成謎，加劇了伊朗保守派內部的混亂。

隨着特朗普政府宣稱行動將持續「四周或更短」，伊朗政權在此期間是否會因軍事壓力而徹底崩解、局勢會否發展成區域戰事，將是未來幾天的觀察核心。