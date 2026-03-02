美國以色列襲伊朗之際　特朗普夫人梅拉尼婭主持聯合國安理會會議

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）3月2日將主持聯合國安理會會議。聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）證實，這將是國家元首配偶首次主持。美國於3月擔任安理會輪值主席國，而這正值美國、以色列聯手襲擊伊朗之際。



梅拉尼婭辦公室表示，這位前模特兒將「在聯合國創造歷史，在美國擔任安理會輪值主席國之際拿起主席槌，以強調教育在促進寬容和世界和平方面所發揮的作用。」

2025年9月23日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達位於紐約的聯合國總部，登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯突然停止運作（Reuters）

此次聯合國安理會會議召開前，美國剛和以色列於2月28日聯手空襲伊朗，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。伊朗已對中東各國美軍基地發動導彈和無人機攻擊進行報復。

國際危機組織分析師福爾蒂（Daniel Forti）指，「外交官們會意識到，美國在抵制聯合國處理類似議題的辦公室數月後，卻推動一場關於兒童、教育與和平的會議，這存在矛盾。」

法媒指，「大多數理事會成員在梅拉尼婭在場時，都會盡量表現友好，因為很少有人會冒著破壞與華盛頓雙邊關係的風險，去參加一場對雙方關係影響不大的聯合國會議。」