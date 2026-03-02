美防長：對伊朗行動非無止盡戰爭 不排除派地面部隊可能性
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國國防部3月2日召開美以對伊朗行動後首次記者會，防長赫格塞思（Pete Hegseth）稱今次行動不是為了顛覆德黑蘭政權，強調行動「不是無止盡的戰爭（this isn't an endless war）」。他重申目前伊朗境內無美國地面部隊，但拒絕排除派兵可能性。
赫格塞思指，美國不會像伊拉克戰爭那樣陷入僵局，形容美軍今次行動「不是無止境的」，而是「一項明確、毀滅性、決定性的任務」，但他拒絕提供對伊朗行動時間線。
赫格塞思稱，美國總統特朗普（Donald Trump）將會決定此次行動的期限。自美以發動襲擊以來，特朗普前後提出多個對伊行動時限，從最初的兩三天內結束行動到四週，後又稱四至五週。
赫格塞思在簡報會上率先發表講話，他指美國不是這場衝突的發起者，批評伊朗數十年來對美國進行「單方面的戰爭」，強調美國「在總統特朗普的領導下，我們正在結束它」。
美國最高將領凱恩（Dan Caine）在簡報會上表示，美軍已在伊朗上空取得制空權。
凱恩表示，美軍在行動首日成功打擊超過1000個目標，首次單次襲擊出動超過100架次戰機，今次行動涉及美國海軍、海陸空特種部隊、太空部隊（Space Force）和海岸警衛隊，並與以色列部隊合作共同進行，同時指出會有更多部隊奔赴戰場。
赫格塞思在簡報會上表示今次行動有4名美國士兵身亡，人數較早前的3人增加。凱恩還預料後續會有更多損失，但強調會努力將戰損降至最低。
