美媒披露斬首哈梅內伊細節：秘密監視數月　看準絕佳良機施襲

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一聲令下，美軍對伊朗發動襲擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在2月28日遇刺身亡。美媒披露行動細節，指美以情報機構數月以來秘密監視哈梅內伊行蹤等待機會，直至掌握軍政高層罕見齊聚開會的情報，最終完成刺殺行動。



報道指出，美以情報機構在數月中秘密監控哈梅內伊的行蹤，包括美國中央情報局（CIA），旨在掌握他的日常行蹤、通訊方式、會面對象和戰時避難模式，以等待最佳時機。而事件的轉機發生在特朗普敲定施襲前的數日，一封情報顯示哈梅內伊將會在28日與軍政高層罕見在德黑蘭的一個建築群內的不同地點開會。

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，經前一天遭空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

這些軍政官員極少與最高領導人在同一地點聚集，而此地正是哈梅內伊辦公室、伊朗總統府與國家安全機構所在地。這一契機被部份美以官員視為不容錯過的絕佳良機。報道引述3名消息人士透露，原定夜間襲擊計劃改為白天行動，由國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）授權以色列空軍的機師襲擊目標地點。

報道引述一名以色列消息人士稱，極度謹慎的哈梅內伊覺得在白天自己會更安全，因此放鬆了警惕。此外，報道指美方目前尚不清楚，在美國已集結強大軍力且特朗普多次發出動武威脅的情況下，為何伊朗軍政高官仍會在市中心與哈梅內伊同處一地。