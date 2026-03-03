特朗普右頸現皮疹　醫生稱皮膚治療藥膏引起

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月2日在白宮出席榮譽勳章頒授儀式時，被發現頸上出現類似皮疹的紅斑。白宮發布其私人醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）的聲明稱，特朗普的皮疹因使用一種「預防性皮膚治療」藥膏引起的。



2026年3月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮舉行的榮譽勳章頒授儀式，頸上出現紅疹斑塊。（Reuters）

該聲明指出，特朗普正在右側頸部塗抹一種非常常見的藥膏，這是一種預防性皮膚護理。特朗普預定將使用這種藥膏一周，預計發紅現象將持續幾週。 不過，巴巴貝拉的聲明中，未說明這種藥膏是什麼、特朗普為何使用、何時開始使用、旨在預防哪種疾病等內容。

媒體報道，79歲的特朗普當日出席榮譽勳章頒授儀式時時，被發現頸上紅斑從襯衫領口一直延伸到耳朵下方，並有結痂迹象。

此前，他雙手手背部多次出現瘀傷，已引起外界對其健康狀況的擔憂。不過，巴巴貝拉一直堅稱特朗普健康狀況良好。