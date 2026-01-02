特朗普受訪澄清健康疑慮　稱手瘀因服用阿士匹靈劑量高於醫生建議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的健康近期備受關注，他在《華爾街日報》1月1日刊發的採訪中解釋，其手上瘀青與服用阿士匹靈（Aspirin）有關。他表示，每天服用的阿士匹靈劑量，高於醫生建議，又稱服用阿士匹靈已有25年。他也談及2025年10月的磁力共振（MRI）檢查，以及小腿腫脹、疑似公開打瞌睡等問題。其醫生向CNN重申，特朗普身體狀況非常好，心血管健康狀況比實際年齡年輕14歲，完全能勝任總統職責。



圖為2025年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）出席除夕派對，為藝術家Vanessa Horabuena 的作品進行拍賣。 （Reuters）

「不想讓黏稠的血液流經我的心臟」

《華爾街日報》報道，特朗普的醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）稱，特朗普每天服用325毫克阿士匹靈。而美國醫療機構Mayo Clinic的資料顯示，低劑量阿士匹靈「有助於預防心臟病發作或中風」，一般建議低劑量為81毫克。但用於治療的每日劑量，「通常在」75至325毫克之間。

特朗普在訪問中解釋，「他們說阿士匹靈可以稀釋血液，但我不想讓黏稠的血液流經我的心臟。」特朗普在1月1日刊發的採訪中稱， 「我想要的是清澈、稀薄的血液流經我的心臟。這說得通嗎？」他又稱，「我有點迷信。」

現年79歲的特朗普是美國史上在任總統中年紀第二大，僅次於他的前任拜登（Joe Biden）。拜登因健康狀況受到質疑，而退出2024年的連任競選，卸任時已82歲。

近幾個月來，特朗普的健康狀況備受關注，包括他手上被發現有瘀青，以及2025年10月接受了磁力共振（MRI）檢查。此外，他被指多次在公開場合閉起雙眼，疑似打瞌睡。

圖為2025年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）出席除夕派對。 （Reuters）

稱最終進行了CT掃描 指磁力共振消息累其健康惹懷疑

《華爾街日報》報道，對於磁力共振檢查，特朗普和巴巴貝拉均稱，他實際上接受的是「電腦斷層掃描」（CT掃描）。特朗普稱， 「那不是磁力共振，它比磁力共振成像還要簡單。它只是一次普通的掃描」。巴巴貝拉稱，為特朗普檢查的醫生最初稱會做磁力共振，但最終決定做CT，「以徹底排除任何心血管問題」，而CT掃描結果顯示一切正常。

特朗普坦承，後悔接受醫生建議接受高級影像檢查，因為這讓他的健康狀況受到了密切關注，成為外界攻擊的把柄。

圖為2025年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見巴林王儲，被媒體發現腳踝腫脹。（Reuters）

曾試穿壓力襪紓緩腳腫但不喜歡

特朗普也談到為治療其他疾病所採取的措施，包括他小腿腫脹的問題。白宮在2025年7月宣布，這是由於慢性靜脈功能不全引起，而這是一種老年人常見的疾病。

特朗普說，曾短暫嘗試穿壓力襪來緩解腳踝腫脹，但最終因不喜歡就放棄了。「有些人那樣在跑步機上走幾個小時，或跑幾個小時，我可受不了」。

稱閉目養神非公開打瞌睡 否認聽力有問題

至於被指公開打瞌睡，特朗普稱沒有真正睡著，「我就閉上眼睛吧。對我來說，閉上眼睛很放鬆」。他又歸咎於傳媒，「有時候他們會拍我眨眼的照片，他們會捕捉到我眨眼的瞬間」。他也談及自己的聽力問題，稱只有在「很多人說話的時候」才會感到吃力。