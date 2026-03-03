伊朗稱已關閉霍爾木茲海峽　揚言打擊通過船隻　美媒：美軍否認

伊朗革命衛隊總司令的高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）3月2日表示，德黑蘭方面已關閉霍爾木茲海峽，並揚言會將通過的船隻「燒成灰燼」。然而美媒引述美國中央司令部（CENTCOM）的軍官指，該海峽實際上未被關閉。中央司令部暫未發表公開回應，也未回應路透社的置評要求。



路透社報道，賈巴里2日向伊朗媒體發表上述消息，是美國、以色列再度與伊朗爆發衝突以來，後者發表過有關封鎖霍爾木茲海峽的最明確表態。

報道指，伊朗此舉有可能切斷全球五分之一的石油運輸，並導致原油價格大幅上漲。

這張於2026年3月2日在阿曼穆桑達姆拍攝照片中，可以看到一艘船在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

不過，霍士新聞新聞（Fox News）記者格里芬（Jennifer Griffin）引述美國中央司令部的一名高級軍官指，霍爾木茲海峽實際上仍然呈開放狀態。

該高級軍官表示，伊朗既沒有巡邏海峽，也沒有執行其聲稱的封鎖措施，也沒有證據表明該水道中存在水雷。

這張攝於2026年3月2日的設計圖中，可以看到3D列印的油桶以及顯示着霍爾木茲海峽、伊朗的地圖。（Reuters）

該軍官表示，這並非伊朗首次宣布關閉霍爾木茲海峽的計劃，認為此舉只是伊方煽動恐懼的施壓策略。他補充指，鑑於伊朗約80%的石油出口銷往中國，德黑蘭不太可能在該水道布雷。