魯比奧：將公布措施緩解油價上漲問題　攻伊非為推動政權更迭

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月2日到國會簡報伊朗局勢，期間向媒體發表講話，稱美國將採取措施，以緩解因伊朗戰事導致油價飆升的能源價格上漲問題。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和能源部長賴特（Chris Wright）將於3日推出相關措施。



圖為2026年3月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會山莊向媒體發表講話。（Reuters）

稱美軍最猛烈打擊還在後頭 未有在計劃部署地面部隊

魯比奧表示，「從明天開始，你們就會看到我們逐步實施這些（減低能源價格成本）措施，以試圖解決這個問題……我們早就預料到這可能會是個難題」。

魯比奧又稱，打擊行動為摧毀伊朗發展彈道導彈的能力，伊朗政權更迭並不是這次任務的明確目標，但希望伊朗人民能夠推翻政府。他又稱 ，美軍對伊朗的最猛烈打擊還在後頭，伊朗最艱難的時刻尚未到來，「我不會透露我們戰術行動的細節，但美國軍方最猛烈的打擊尚未到來。下一階段對伊朗的打擊力度將比現在更大。」

他也表示，美國目前沒有在伊朗部署地面部隊的計劃，美國政府認為，無需地面部隊也能實現其設定的目標。