NASA調整登月計畫：取消波音項目　確保2028載人登月任務

美國國家航空航天局（NASA）宣佈調整「「阿提密斯」（Artemis）登月計畫，取消波音公司負責、耗資數十億美元的SLS火箭上面級升級項目，並新增一次測試任務，以加快推進這一長期受延誤與成本爭議困擾的計畫。



彭博社報導，按照NASA的新安排，原本承擔首次登月任務的「「阿提密斯III」將提前至2027年執行，但任務內容調整為在地球軌道進行對接與系統測試，而真正的載人登月順延至「「阿提密斯IV」，預計於2028年實施。

NASA強調，2028年實現載人重返月球的時間表不變。

NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）說，機構必須提速、減少延誤，確保目標落地。阿提密斯計畫迄今已耗資約930億美元（約7,275億港元），外界持續質疑其管理效率與成本控制能力。最近一次繞月任務也再度推遲，進一步加劇進度壓力。

根據調整後的方案，波音的SLS火箭將搭載洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的「獵戶座」飛船升空，隨後在地球軌道與商業公司研發的登月器對接。NASA稱，提高發射頻率有助於回應外界對SLS研發節奏過慢的批評。據悉，SLS發射間隔長期以年計，人員訓練與系統熟練度面臨挑戰。

2月25日，NASA「太空發射系統」（SLS）火箭與「獵戶座」飛船在佛州甘迺迪航太中心從發射台返回裝配大樓維修，為「阿提密斯II」任務做準備。(Reuters)

同時，NASA計畫為原定於第四次發射啟用的「探索上面級」（EUS）尋找替代方案。EUS專案進度滯後、成本攀升，監察報告預計相關支出至2028年將接近28億美元。

NASA未說明是否正式終止合同，也未披露替代廠商。波音仍將負責火箭核心級建造，但若失去上面級業務，無疑將再添壓力。

登月器方面，NASA已委託太空探索技術公司（SpaceX）和藍色起源（Blue Origin）研發載人往返系統。新增測試任務將先在地球軌道驗證兩家公司方案，以降低直接登月的技術風險。NASA同時要求兩家公司加快進度，確保系統能夠按時與飛船對接。

在美國與中國競逐重返月球的背景下，阿提密斯計畫的每一次調整都牽動戰略與產業層面的考量。NASA希望通過重排任務順序與壓縮研發節奏，提升執行效率，但能否兌現時間承諾，仍有待觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

