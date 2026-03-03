薩克斯：美國以色列對伊朗非法襲擊　也是對聯合國的公然施暴

我們必須明確美國與以色列在推動什麼。美國的目標並非美國人民的安全，而是全球霸權。這是在企圖摧毀聯合國與國際法治——而這一嘗試注定失敗。



作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）、永續發展解決方案網絡中東和非洲顧問Sybil Fares



2026年2月16日，我們其中一人（薩克斯）曾致信聯合國安理會，警告美國正處於撕毀《聯合國憲章》的邊緣。如今，這一警告已成事實。美國與以色列在公然違反《憲章》第2條第4款的情況下，未經安理會授權，且在第51條下無任何合法的自衛主張，便對伊朗發動了一場無端的戰爭。他們企圖扼殺《聯合國憲章》與國際法治，但他們必將失敗。

在2026年2月28日的安理會會議上，美國及其盟國並未譴責美以的侵略行為，反而將矛頭指向伊朗。多個美國盟友接連譴責伊朗的報復性攻擊，卻荒謬地對美以對伊朗非法且無端的攻擊隻字不提。這些國家的表現令人不齒，完全顛倒事實。

特朗普形容美以聯合襲擊是必要的，理由是伊朗「拒絕了每一個放棄核野心的機會，我們已忍無可忍」。這顯然是一個徹頭徹尾的謊言。正如2月16日的信中所述，伊朗在十年前已同意核協議，即安理會第2231號決議通過的《聯合全面行動計劃》（JCPOA）。是特朗普在2018年撕毀了該協議。2025年6月，以色列在美伊談判期間轟炸了伊朗。

這一次，美以的戰爭計劃同樣早在數週前內塔尼亞胡會見特朗普時便已定下，而美伊之間進行的談判純屬一場演戲。這似乎已成為美國的新策略：先啟動談判，再企圖謀殺談判對手。

美國盟友在安理會表現出如此令人尷尬且自貶身價的行為，原因不難理解。除了美國之外，安理會14個成員國中有8個託管了美國軍事基地或授權美軍使用其地方基地：包括巴林、哥倫比亞、丹麥、法國、希臘、拉脫維亞、巴拿馬和英國。這些國家並非擁有完全的主權，而是由美國部分管治。美國基地內設有中情局（CIA）的行動點，託管國不得不隨時提防，以避免美國在其境內進行顛覆活動。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，舉著以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，抗議以色列和美國對伊朗的空襲。 （Reuters）

誠如基辛格（Henry Kissinger）的名言：「做美國的敵人可能是危險的，但做美國的朋友則是致命的。」我們可以補充一點：託管美國軍事基地和CIA行動，等同於讓你的國家淪為附庸國。

作為一個荒謬但具代表性的例子，丹麥大使復讀了美國的所有說辭，指責伊朗侵略，彷彿伊朗未曾遭受美以襲擊一般。她完全忘了，如果美國佔領格陵蘭，這種對美國卑躬屈膝的附庸地位對丹麥絕無好處。

安理會中真實的聲音來自未被美國佔領的國家。俄羅斯正確地指出，所謂的西方（即被美國佔領的國家）在指責伊朗時是在「譴責受害者」。中國提醒安理會，這場危機始於美以對伊朗的襲擊，而非伊朗的報復。

索馬里大使代表多個非洲成員國，真實地描繪了近期衝突升級的根源。阿拉伯國家聯盟代表則精闢地論述了以色列瘋狂侵略的根本原因：剝奪巴勒斯坦人民的權利，並利用大規模殺戮和區域戰爭來阻止巴勒斯坦國的出現。

圖為2025年10月21日，以色列與哈馬斯達成停火協議，以軍撤出加沙後，由無人機拍攝加沙一個住宅區的損毀情況。（Reuters）

當伊朗對海灣地區的美軍基地進行報復時，它是在行使《憲章》第51條賦予的固有自衛權。我們必須記住，美國和以色列正公開且反覆地暗殺伊朗領導人，旨在推翻其政府。當國家謀殺外國元首並企圖摧毀其政府時，根據國際法，受威脅方有權進行自衛。

美以的轟炸不僅殺害了伊朗最高領袖和多名政府高官，還導致米納布（Minab）一所學校內超過140名年輕女孩喪生（編按：死亡數字升至逾160）。這些年幼的孩子是一場可怕戰爭罪行的受害者。今天對這些殺戮視而不見的國家——特別是丹麥、法國、拉脫維亞、英國，當然還有美國——皆是這場戰爭罪行的幫兇。

這次聯合國安理會緊急會議，可能會被後世記為聯合國在其美國總部停止運作的一天。一個致力於和平解決爭端的國際組織，無法在一個發動非法戰爭、威脅殲滅成員國並將安理會決議視為隨棄工具的國家中保持公信力。為了讓聯合國生存下去（我們也確實需要它生存），它需要在世界各地設立多個家園——例如巴西、中國、印度、南非等國——以體現我們世界的真正多極化。

圖為2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦舉行的聯合國裁軍談判會議特別會議上發表講話，此次會議與美伊會談同期舉行。（Reuters）

讓我們明確美國與以色列的追求。美國的目標並非美國人民的安全，而是全球霸權。這是在企圖摧毀聯合國與國際法治——而這一嘗試注定失敗。以色列的目標是建立「大以色列」，摧毀巴勒斯坦人民，並確立其對中東數億阿拉伯人的霸權（正如美國大使邁克·哈卡比最近聲稱的，從尼羅河到幼發拉底河）。

美國對全球霸權的妄想正按地區逐步推進。美國最近在完全扭曲的「門羅主義」復辟中聲稱，它控制著西半球，並可以主宰拉美國家的經濟與政治事務。美國綁架了委內瑞拉現任總統以證明這一點，現在又威脅要推翻古巴政府。

今日對伊朗的戰爭旨在證明美國同樣「擁有」中東。這場戰爭是始於「徹底決裂」（Clean Break）主義、長達30年運動的一部分，旨在推翻所有反對美以在該地區霸權的政府。這些美以聯合戰爭包括加沙的大屠殺、對約旦河西岸的佔領，以及數十年來在伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門發動的戰爭與政權更迭行動。

2026年1月22日，南非開普敦美國大使館外，一名抗議者手持一張描繪美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的海報，為委內瑞拉、伊朗和巴勒斯坦人民舉行聲援抗議活動。（Reuters）

美國全球計劃的一部分是掌控全球石油出口，並在此過程中削弱中國和俄羅斯。美國奪取委內瑞拉旨在確保美國對該國石油出口的控制，特別是控制流向中國的石油。美國對俄羅斯的制裁旨在阻止俄羅斯石油進入印度和中國。現在，美國的目標是切斷伊朗對華的石油供應。更廣泛地說，美國旨在控制整個海灣地區及伊朗，以維持其帝國統治。

富蘭克林（Franklin）與小羅斯福夫人愛蓮娜（Eleanor Roosevelt）在二戰災難後協助建立的國際秩序，是建立在一個簡單而深刻的想法之上——即應該由法律與尊重，而非武力，來統治國家間的關係。這一想法如今正被那個在創立聯合國時貢獻最大的國家所摧毀。這種諷刺是無法衡量的苦澀。

事實上，戰爭的破壞不會直接影響所謂的西方：他們的孩子不會遭受創傷或死亡，他們的國家也不會被焚燒。這次襲擊的受害者是中東人民。他們是西方傲慢、濫用權力及戰爭成癮下的犧牲品。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

我們以兩點觀察作結。首先，美國不會實現全球霸權，也不會摧毀聯合國。世界太大、太多元，且太堅定地反對任何單一強權的統治，更不用說一個僅佔世界人口4%的強權。美國及其佔領區以外的世界希望聯合國生存並蓬勃發展。美國的嘗試必將失敗，但在失敗前可能造成巨大的痛苦。

其次，如果以色列繼續沉迷於戰爭與佔領，它也將無法生存。這種成癮是神權政治與創傷後壓力症（PTSD）的混合物。以色列的一部分人相信自己是公元前5世紀的聖經王國；另一部分人則生活在大屠殺的創傷記憶中，因此決意殺死任何察覺到的對手，而非學習與之和平共處。以色列大使對以色列公然襲擊伊朗的扭曲辯護，一如既往地引用《聖經》和奧斯威辛集中營作為理由。這些是以色列永恆的參考點，卻脫離了今日的現實世界。

一個依賴永久戰爭、永久佔領、屠殺巴勒斯坦人以及無限期奴役數百萬人的國家沒有可行的未來，而美國現在代表以色列推行的政策將加速而非阻止這一結果。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

安理會多次認可的「兩國方案」為以色列提供了和平之路。遺憾的是，以色列拒絕了。最終的結果將是當前形式下以色列的終結，特別是隨著美國民眾正迅速反對以色列的暴力神權，轉而支持巴勒斯坦。或許未來會出現一個阿拉伯人和猶太人和平共處的民主國家，徹底結束種族隔離統治。

這些是嚴酷的事實，但緊急關頭需要誠實。聯合國正被以色列和美國扼殺。安理會必須從美國的軍事佔領中覺醒，並記住他們是《聯合國憲章》維護國際和平與安全承諾的管理人。

本文轉自Common Dreams, 原題為 "This Illegal US-Israeli Attack on Iran Is Also an Assault on the United Nations"。