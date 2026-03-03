英拒向美借基地攻伊朗　施紀賢不信「空中政權更迭」與特朗普分歧

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）3月2日在國會發表聲明，為拒絕美國在首輪打擊伊朗時使用英國軍事基地的決定辯護，明確表示英國「不相信從空中實現政權更迭」，此立場與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）產生分歧。



施紀賢向議員表示，判斷何為英國國家利益是其職責，並以伊拉克戰爭的教訓為依據，拒絕華府使用查戈斯群島（Chagos Islands）迪戈加西亞基地（Diego Garcia）及格洛斯特郡皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）的請求。

2026年3月2日，在英國費爾福德，一名美軍士兵在皇家空軍費爾福德基地外圍圍欄上加固大門。（Reuters）

然而，他指伊朗周日對美以襲擊的「過分的」（outrageous）報復行動威脅到英國人民與利益，因此轉而同意英軍基地用於針對伊朗導彈設施的「防禦性打擊」，但強調英國「不加入美以的進攻性行動」。

施紀賢重申，英國行動有合法基礎且目標明確，不同於過往錯誤。目前英國外交部已敦促在當地國民登記，暫無撤僑計劃，但正為商業航班持續停飛做準備。