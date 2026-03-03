美國否認故意空襲伊朗小學　第一夫人安理會籲兒童享和平｜有片

以色列與美國2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗南部米納布市（Minab）一所女子小學遭以色列空襲，造成至少165人喪生，當中大部分都是女學生。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月2日對此表示，美軍「不會故意攻擊學校」，並稱「這非常悲慘」。同日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）主持聯合國安理會會議，主題是「衝突中的兒童、技術和教育」，強調讓兒童享有和平。



路透社報道，魯比奧2日在記者問及此事件時稱，如果是美軍攻擊，戰爭部會調查此事，「我會將你的問題轉交給他們」。他續指，這會是非常悲慘的事情，但其無法談及背後的細節，因為他亦無從知曉，但強調「美國不會有意針對學校」。

圖為2026年3月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會山莊向媒體發表講話。（Reuters）

聯合國和平使者、諾貝爾和平獎得主、教育活動家馬拉拉（Malala Yousafzai）譴責，根據國際人道法，故意攻擊教育機構、醫院或其他任何民用建築，屬於戰爭罪。

伊朗指南部一間小學遇襲，造成多人傷亡（X@Seyed Abbas Araghchi）

當日，美國第一夫人梅拉尼婭首次主持聯合國安理會會議，主題是「衝突中的兒童、技術和教育」，討論改善兒童處境，促進世界和平。

她在向安理會發表的聲明中說：「美國與全世界所有兒童站在一起。我希望你們很快就能享有和平。」

現場畫面：

2026年3月2日，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在紐約聯合國總部主持聯合國安全理事會會議。（Reuters）

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，美國一方面召開會議呼籲在衝突中保護兒童，另一方面卻向伊朗城市發射導彈、轟炸學校、殺害兒童，這種做法「極其可恥和虛偽」。

中國常駐聯合國代表傅聰在安理會會議上表示，攻擊學校是聯合國認定的嚴重侵犯兒童權利的行為之一，國際社會應就此類事件展開強有力的調查和問責。

聯合國教科文組織（UNESCO）在社交媒體發表聲明，在專門學習場所的學生受到國際人道法保護。美國中央司令部週末表示，他們正在調查有關「持續軍事行動導致平民傷亡」的相關報道。