埃爾多安批美以侵犯伊朗主權　警告：若不採取措施面臨「大風暴」

土耳其傳媒P.A Turkey報道，當地時間3月2日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）對中東衝突升級發出嚴厲警告，稱美國與以色列近期對伊朗的軍事行動「明顯侵犯伊朗主權」；警告若不立即採取措施，整個地區面臨災難性風險。



他透過當地傳媒發表聲明稱，這些空襲不僅違反國際法，還直接威脅伊朗人民的和平與穩定。他警告說，若不立即採取干預措施並優先考慮外交手段，整個地區將面臨災難性「大風暴」。

2025年6月25日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上發表演說。（Reuters）

埃爾多安呼籲伊斯蘭世界採取果斷有效措施防止更多流血衝突，強調土耳其正加強外交斡旋確保停火，但批評當前進展因交戰雙方信任危機而缺乏成果，指責以色列持續試圖破壞進程。

此外，埃爾多安在捍衛伊朗主權免受西方干預的同時，也明確表示伊朗近期針對波斯灣海灣國家的攻擊「不可接受」。

圖為2026年2月28日，在阿聯酋杜拜著名的棕櫚島上，有酒店疑似被導彈的碎片擊中冒煙。（Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

P.A Turkey指，其言論反映出土耳其持續作為區域調解者的角色，試圖在維持與德黑蘭安全夥伴關係的同時，表達對鄰近海灣國家的關切。