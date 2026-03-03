中東END GAME？特朗普「秒殺」哈梅內伊　卻自投戰爭泥沼｜有片

一場醞釀已久的戰爭終於爆發。2026年2月28日，美國與以色列對伊朗展開大規模軍事打擊，這被視為美軍自伊拉克戰爭以來，在中東地區發動的最大規模軍事行動。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統特朗普（ Donald Trump, 又譯川普）再度聯手，意圖剷除其口中的「邪惡政權」，空襲「斬首」哈梅內伊（Ali Khamenei）等多位領導核心。

儘管中東地區國家多次勸阻，美以兩國仍執意與哈梅內伊主宰數十年的伊朗神權政府展開決戰。究竟這場戰爭會促成伊朗政權更迭，還是讓美國再次陷入另一場中東戰爭的泥沼？



開戰48小時戰況回顧

2026年2月28日當地時間上午，以色列與美國聯合發動對伊朗的大規模軍事打擊。以色列將此次行動命名為「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion），美國國防部則將其命名為「史詩之怒」（Operation Epic Fury）。

德黑蘭當日率先傳出巨響，包括最高精神領袖哈梅內伊官邸、總統府及國防部等戰略設施均成為攻擊目標。衛星圖像顯示，官邸建築群內多棟軍政核心建築倒塌。

以色列隨即承認發起「先發制人」攻擊，並展開第二波空襲，攻勢擴及伊朗全境。然而，隨著戰事擴大，部分非軍事目標受損，伊朗南部一所小學被擊中，造成約160名學生傷亡。

隨後，美國總統特朗普證實美軍參與行動，旨在將伊朗導彈工業「夷為平地」。美軍動用B-2「幽靈」隱形轟炸機，精確摧毀了伊朗境內多處設有強化防護的彈道導彈設施。伊朗方面迅速反擊，向以色列發射數十枚彈道導彈，並對美軍駐中東的27個軍事基地發動襲擊，戰火蔓延至波斯灣多個阿拉伯國家，科威特、阿聯酋、卡塔爾及巴林的基地均受到波及。

接下來的半日，伊朗不斷發動反擊，中東各國被牽連陷入火海，不少非軍事都遭波及，例如杜拜標誌性的帆船酒店、棕櫚島上的五星級費爾蒙棕櫚酒店（Fairmont The Palm hotel）疑被導彈碎片擊中起火。另外，衝突都導致大量往返中東航班取消，包括三大中東航空樞杻——杜拜國際機場，阿布扎比扎耶德國際機場，以及多哈的哈馬德國際機場停飛，大量旅客滯留當地。

突襲行動開始後大約12小時後，迎來重大消息。以色列首相內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及特朗普分別「吹風」，稱哈梅內伊已死的消息屬實。而伊朗後來都證實哈梅內伊、其女兒及孫兒的死訊。以方指他在28日早上在官邸召開高層會議期間被炸死。伊朗隨即宣布全國哀悼40天。

阿里雷扎·阿拉菲（Alireza Arafi）之後被任命為領袖委員會法學委員，暫代最高領袖。據以色同伊朗之後釋出的消息，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）、伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾等政府高層都在空襲中遇難。

伊斯蘭革命衛隊立刻揚言要展開最猛烈攻勢，並再繼續對以色列同美軍基地發動導彈或無人機襲擊。

行動開始24小時之後，基本上陷入看似永無止境的互相攻擊之中。值得關注的是，伊朗說發射了四枚彈道導彈襲擊美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln），不過美軍說伊朗導彈根本沒有接近該艦。至於作為關鍵石油運輸通道的霍爾木茲海峽，伊朗雖未正式封鎖海峽，但據報少有150艘油輪因不被進入海峽，而在中東海灣公海拋錨。一艘未經授權的油輪試圖強行通過霍爾木茲海峽時，更被擊中。

這張於2026年3月2日在阿曼穆桑達姆拍攝照片中，可以看到一艘船在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

隨着行動開始即將滿48小時，衝突範圍進一步擴大。施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默或施凱爾）同意借基地給美襲擊伊朗後，英國位於地中海歐盟成員國塞浦路斯（Cyprus）的皇家空軍基地疑遭伊朗無人機襲擊。另一邊廂，3月2日，黎巴嫩真主黨對以色列發動攻勢後，以軍即空襲位於貝魯特的真主黨高層據點。

截至開戰頭48小時，伊朗聲稱已殺死560名美軍，美國中央司令部就話得3個士兵陣亡。特朗普就話，美國擊斃了48名伊朗領導層，擊沉伊朗9艘軍艦，對方的海軍總部甚至幾乎被摧毀。特朗普已講明美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，直到達成所有目標，預計行動會持續約4個禮拜；伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼都強調，德黑蘭方面不會與美國談判。

「和平總統」特朗普為何決定打？

首先，試圖推翻伊朗神權政府，一直是以色列內塔尼亞政府的政治目標，繼去年成功推翻敘利亞巴沙爾阿薩德政府之後，哈梅內伊政權肯定是以色列下個要打的「大老虎」。在中東盟友幾乎全數反對攻擊伊朗之際，在特朗普決定開火之後，美以立場似乎已經高度綁定。

特朗普宣布軍事行動之後的第一句就是：「我們的目標是透過消除來自伊朗政權的迫切威脅來保護美國人民；那是一個殘暴、極其強硬且可怕的團體。」

到底是何「迫切威脅」？根據特朗普自己的說法，去年6月的美以轟炸不是已經「完全摧毀」伊朗的核武計劃嗎？

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅里達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

特朗普說完「迫切威脅」之後，馬上就談起美國伊朗種種恩仇的歷史，從1979年扣留美國外交官的伊朗人質危機開始說起，當中包括1983年貝魯特軍營炸彈襲擊、2000年似乎有伊朗參與的美軍戰艦爆炸案，甚至是2023年10月7日的哈馬斯襲擊等等。唯一特朗普沒有明確提及的就是伊朗威脅的迫切性在哪。事實上，華府亦很清楚伊朗在未來至少十年，也無能力對美國本土構成威脅。

特朗普對於攻擊伊朗的目標描述包羅萬有，除了翻舊賬之外，還有要求伊朗放棄核武和導彈計劃的、指責伊朗扶植區內軍事代理人的、痛斥伊朗政府殘殺示威者的，甚至公開呼籲政權更替。

特朗普向伊朗人民喊話：

我今晚要對偉大而自豪的伊朗人民說：你們獲得自由的時刻即將到來。請留在安全的地方，不要離開家中。外面非常危險，炸彈將四處落下。等我們完成行動後，接管你們的政府吧——它將屬於你們。這很可能是你們幾代人以來唯一的一次機會。

早在過去一個月，呢場戰爭已經係可以預期，美軍在波斯灣部署的軍力係自伊戰以來規模最大。兩艘航母大軍壓境，每日花費極巨大，而且導致世界其他地區出現美軍軍事真空。因此，打與不打軍事上一直是特朗普在短期內就要作出的決定。既然軍隊已經部署妥當，除非伊朗完全接受美國開出的有關核計劃的條件，否則特朗普不得不做些什麼事情。

圖為2026年3月2日，一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機準備從美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）起飛，支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

而一開打，已經展示出美國以色列的情報、滲透能力，在首輪空襲已經成功對準哈梅內伊等一眾政權核心人物，單憑空襲已精準「斬首」，同今年1月花三小時生擒委內瑞拉總統馬杜羅，都係可以寫入教科書的軍事行動。但係，伊朗跟委內瑞拉完全不同。無論是地緣政治影響、國家綜合實力還是長期的權力經營和對美鬥爭經驗，伊朗都遠超馬杜羅統治下的委內瑞拉。

事實上，除非美以和伊朗任何一方明確無誤地戰敗，否則這場戰爭將很有可能變成持續的中東地區衝突，其國際政治影響可能比美國入侵阿富汗伊拉克有過之而無不及。

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅里達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

政權更迭有難度 恐變曠日持久戰

美國及以色列「精準斬首」，而大規模摧毁伊朗的海陸空軍備，但要實現目標的政權更迭仍有難度。首先，有鑑於哈梅內伊年歲已高，伊朗顯然不會對其猝逝毫無準備。

最明顯案例就是前伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的崛起，基本上直到2024年5月直升機事故前，萊希都是伊朗政壇心照不宣的未來最高領袖；哈梅內伊次子穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）也是可能人選，不過行政經驗的缺乏，以及神權政府本身對世襲統治的反對，穆傑塔巴未必是理想選項。

2024年5月23日，哀悼者在伊朗馬什哈德參加已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi） 的葬禮。（Reuters）

在去年以伊12日戰爭時，伊朗就已傳出最高領袖指定三位神職人員作為可能繼任者的消息。人選除了宗教資歷，其實也都出自哈梅內伊的親信圈。這就意味著，如果下任最高領袖出自這群人，伊朗政壇或許能夠維持現有的權力平衡。

有專家認為，儘管哈梅內伊的死對伊斯蘭政權是重大打擊，但並非捱不過去。過去曾有多位伊朗領導人遇害，包括於2020年1月被美國刺殺的伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。哈梅內伊的離去不太可能意味著伊斯蘭政權在短期內終結，因為他們早預料到這種情況，據報道，他上週已經安排好了繼任計劃，以防任何高級軍事、安全和政治領導人隨時「殉難」。

2026年2月28日，電視螢幕顯示以色列總理內塔尼亞胡在白宮空蕩蕩的記者會室中，而美國總統特朗普則在佛羅里達棕櫚灘的馬阿拉歌俱樂部，正值美國與以色列於美國華盛頓特區對伊朗發動衝突的那一天。（Reuters）

在伊朗全國各地，有許多政權執法者和捍衛者，實際上由伊斯蘭革命衛隊及其下屬準軍事組織巴斯基民兵（Basij）領導，負責鎮壓任何國內起義，維護政權的存續。

伊朗政府中的許多行政官員和官僚，以及一般伊朗民眾中受什葉派信仰和強烈民族主義的雙重驅使，對神權政權絕對忠誠，這是跟委內瑞拉和敘利亞完全不同的。反政府人士以示威去實現政權更迭非常困難，尤其係當國家的行政機器及伊斯蘭革命衛隊沒有出現嚴重分裂，政權有可能度過這場危機。

半世紀神權統治的終局？

特朗普直接打破美國歷任政府的政治慣例，以實力原則來改寫國際秩序，發起斬首行動，更揚言一日未達成「所有目標」，一日都不會結束軍事行動。從國際秩序和伊朗國家長遠發展來看，美國和以色列進行的軍事行動是違反國際規則的外來干涉，並不合法，只有伊朗人民才有權利改變早已腐敗的神權政治。

無論是從文明歷史還是從國土面積、人口來看，伊朗都是一個具重要影響力的區域大國。伊朗淪落到今天這樣一個內外交困、搖搖欲墜、經濟嚴重衰退的境地，既離不開作為外因的美國制裁、美以軍事行動，又離不開作為內因的體制和治理失敗。

前些年備受熱議的「什葉派之弧」（又稱抵抗之弧，Axis of Resistance ）是伊朗主導中東地區秩序和輸出伊斯蘭革命的高峰，一度聲勢浩大，但短短數年之間，不僅「什葉派之弧」土崩瓦解，而且連伊朗政權自身都搖搖欲墜。在過去數年在跟美國以色列的衝突中，種種事件已經見得出黎巴嫩真主黨及伊朗，對不同類型的軍事打擊束手無策，包括「傳呼機爆炸案」、對伊朗高層的暗殺、轟炸核設施等，伊朗都沒太大還手能力，伊朗抗衡美國的實際能力，可以話係「幻想破滅」，為今日局面埋下伏線。

伊朗的教訓說明，一個國家無論在地緣政治中看似多麼強大，一旦內部治理不善和經濟民生凋敝，遲早都會走向失敗。神權政治沉迷於意識形態狂熱是不歸路，沒有強大經濟民生作為基礎的地緣博弈終究不具有可持續性。不論這場戰爭打成怎樣，伊斯蘭共和國政權都已經來到命運抉擇的十字路口。