中東局勢｜阿聯酋航空或每日損數千萬美元　中歐直飛航線價格暴漲

撰文：陳楚遙
出版：更新：

美國以色列2月28日襲擊伊朗，隨後伊朗報復襲擊多個美軍基地，中東地區大片空域關閉，多家大型航空公司宣布停飛，包括阿聯酋航空（Emirates）、卡塔爾航空（Qatar Airways）、伊蒂哈德航空（Etihad Airways）等。其中有市場統計稱，阿聯酋航空或每天損失數千萬美元；同時，中歐直飛航線價格暴漲。

根據FlightAware.com的數據，截至周二（3月3日）上午，已有逾1000個航班被取消，事件發生以來，航班取消總數達數千個。有市場統計稱，此次航班停飛，或導致阿聯酋航空每天損失數千萬美元。

圖為2026年3月2日，阿聯酋航空兩架客機在杜拜機場停泊。（Reuters）

此前報道，阿聯酋航空宣布將於3月2日晚上起恢復有限度航班運作。卡塔爾航空及伊蒂哈德航空則規定用戶可申請退票或改簽。

與此同時，中國旅遊OTA平台顯示，中歐直飛航線票價突然暴漲。

從中國旅遊OTA平台查詢，北京至巴黎直飛航班票價最貴七萬多一張。（OTA 截圖）
從中國旅遊OTA平台查詢，上海至巴黎直飛航班票價漲至兩萬多一張。（OTA 截圖）

中東的杜拜、阿聯酋阿布扎比、卡塔爾多哈等地是全球繁忙的中轉樞紐，每年有數百萬旅客經由此地轉機。

