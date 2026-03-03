伊朗局勢｜FBI前高層：伊朗在美「休眠特工」或啟動　美高度警戒

美國、以色列攻擊伊朗後，美國聯邦調查局（FBI）前助理局長斯威克（Chris Swecker）近日指，伊朗在美潛伏的「休眠特工」或會啟動，對美國、以色列展開報復，他並怪罪於拜登政府過去的開放邊境政策。美媒指反恐機構提高警戒。



雖然目前尚未有明確的威脅，但據《紐約郵報》引述知情人士指，美國反恐機構開始籌備阻止可能發生在美國本土的報復襲擊。

2020年，美國前聯邦調查局（FBI）助理局長斯威克（Chris Swecker）發言。（資料圖片，Getty）

斯威克上周六警告：「若真主黨或哈馬斯要在美國發起暴力襲擊，那就是現在」，他指這些人都受到伊朗支持，「我們都知道他們有據點和同情者，這些人已出現在抗議群體中。」

他又認為前朝拜登政府的開放邊境政策是送給潛在恐怖分子的大禮。

報道指，據截獲的一份泄露備忘錄顯示，美國海關及邊境保衛局認為，過去4年700多名伊朗非法移民獲允許留在美國，增加恐怖分子潛伏可能性。

2026年3月1日，黎巴嫩貝魯特，圖為有民眾手持伊朗最高精神領袖哈梅內伊的圖片在場哀悼（Getty）

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在社交網站X（前稱Twitter）上發文：「我已指示反恐和情報團隊保持高度戒備，並調動所有必要的輔助安全資源。」

2026年3月1日，美國聯邦調查局（FBI）局長派特爾（Kash Patel）在X上發文表示全美已戒備預防伊朗報復襲擊（X截圖）

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示將持續密切監控並挫敗任何對國土的潛在威脅。

報道又指，執法部門認為3月1日凌晨在美國奧斯丁（Austin） 酒吧發生的大型槍擊案可能是對美國襲擊伊朗的報復行為。