伊朗一年兩度遭美以襲擊　德黑蘭轉向「非對稱作戰」？｜新聞背後

以色列與美國在2月28日聯手向伊朗發動襲擊，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）同日遇襲身亡。今次是伊朗自去年6月來再遭美以襲擊，不過德黑蘭在新一輪衝突爆發後展開猛烈報復，向美軍在中東多地部署的軍事力量發動襲擊，衝突範圍急速擴展，地區局勢在48小時內迅速惡化。有分析指出，伊朗今次應對的軍事戰略較去年轉變，由防禦性方針轉為結構上更具侵略性的「非對稱」作戰，恐加劇地區衝突。



伊朗現在的軍事戰略是甚麼？

半島電視台（Al Jazeera）引述擁有軍方背景的英國保安顧問John Phillips分析指，伊朗目前的軍事戰略是在承受美以兩國施加的巨大壓力下，重建核心軍事能力，並通過導彈、無人機以及代理人作戰等「非對稱」作戰來提升對抗手段，重塑軍事威懾力。

2026年3月1日，約旦河西岸，圖為伊朗發射的導彈在約旦河西岸希伯倫（Hebron）地區的上空中被以色列的防空系統攔截。（Getty）

他進一步強調伊朗現時的戰略首先聚焦在「非對稱」持久戰，即強化「導彈城市（missile cities）」的防禦能力、分散指揮系統，並希望能在承受初步損傷的同時，保留二次打擊能力，並在代理人戰爭的配合下，例如真主黨等組織發起的襲擊，來分散以色列和美國的導彈防禦體系，以便趁機向整個地區實施報復。他提到的「導彈城市」概念即是伊朗所構建的用以保護導彈免受空中攻擊的防禦性基礎設施。

被認為受到伊朗支持的黎巴嫩極端組織真主黨周一對以色列北部城市發射導彈，正式向以色列宣戰，戰線擴展至黎巴嫩。

2026年3月2日，伊朗德黑蘭，圖為德黑蘭某地遭到襲擊後升起濃煙，鳥雀受驚四散。（Reuters）

較去年有甚麼變化？

以色列在去年6月率先襲擊伊朗，還在美國的介入下，對伊朗的核工業造成重大損傷。伊朗當時也有對以色列、美國的軍事設施展開報復，不過收效甚微。Phillips強調去年衝突是一個轉捩點，「從主要以代理人戰爭為主的對抗，轉變為伊朗與以色列之間直接、高強度的交鋒，且美國也參與其中。」

他進一步解釋，伊朗今次戰略採用更早、更廣泛使用區域性導彈、無人機、網絡攻擊和能源脅迫等手段，儘管德黑蘭在實際作戰層面上受到戰鬥損毀、制裁和內部不穩定的限制。這種現狀也迫使伊朗採取「打游擊」的戰略，通過間歇性的導彈、無人機、代理人等方式長時間作戰，而非進行高強度作戰。