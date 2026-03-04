路透：美國襲伊朗後急補武器庫存　白宮召承包商開會議加速生產

路透社引述五位知情人士透露，由於美軍近期對伊朗發動軍事打擊導致武器庫存迅速減少，美國防部急需補充包括戰斧巡弋導彈（Tomahawk cruise missile）在內的精準打擊彈藥。多位國防工業高層計劃3月6日前往白宮參加閉門會議，討論加速武器生產事宜。



報道指，與會者包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin LMT.N）、雷神（Raytheon）母公司RTX等主要國防承包商。

特朗普政府持續施壓，要求國防承包商優先生產國防訂單，而非優先考慮股東分紅。對表現不佳的承包商，國防部或會與其終止合約。

圖為2026年3月2日，一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機準備從美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）起飛，支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

消息人士稱，國防部正同步擬定約500億美元（約3906億港元）補充預算案，用於填補對伊朗空襲及援助烏克蘭、以色列等行動消耗的武器庫存。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以及以色列於加沙展開軍事行動以來，美國已消耗價值數十億美元的武器庫存，包括火砲系統、彈藥與反戰車飛彈。伊朗衝突動用的遠程飛彈數量，亦已超過先前提供給基輔的規模。