伊朗局勢｜美媒：中國或推遲取消「習特會」　表達不滿美以攻擊

《紐約時報》報道，美國和以色列聯合襲擊伊朗致最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，中國可能推遲或取消美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華一事，以表達對美以軍事行動不滿。



事件發生後，中國迅速譴責美國和以色列襲擊伊朗。中國外交部長王毅表示，兩國政府「公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受」，強調中方三個立場：立即停止軍事行動、盡快重回對話談判、共同反對單邊行徑。

目前衝突已直接波及中國。中國外交部表示，一名中國公民在德黑蘭喪生，北京正緊急撤離3000多名中國公民。另伊朗封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），這可能會推高油價，並衝擊中國經濟。

當前，霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。（示意圖，Getty Images）

特朗普2月表示願意暫時避免與中國發生衝突。加上，美國政府近期推遲宣布對台軍售計劃，放寬對中國出口先進晶片限制，發表國情咨文時亦沒有提及中國。《紐約時報》指，這實屬罕見。

報道指，對中國而言，延後或取消峰會也會帶來相應的代價。如今中美貿易處於一個脆弱的「休戰與談判」交織期，雙方在2025年10月韓國釜山會晤後達成為期一年的貿易休戰，但這並非全面的終戰。此次訪華將是特朗普自2017年以來首次訪華。