小泉進次郎回應中國出口管制：須強化國防供應鏈　不依賴特定國家

針對中國對日本實施兩用物項出口限制，日本防衛大臣小泉進次郎2月27日（周五）在眾議院預算委員會上表示：「加強國防工業供應鏈，使其不再依賴任何特定國家，是一項緊迫的任務。」



綜合共同網與《日本時報》報道，在眾議院預算委員會會議上，小泉進次郎強調減少對中國出口依賴的重要性。他以美國無人機公司為例，指出這些企業不使用中國製造的零件，這是他近期訪問洛杉磯時觀察到的情況。

2026年1月30日，日本東京橫須賀，防衛大臣小泉進次郎在海上自衛隊總部與韓國國防部長安圭伯（不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

他表示：「減少對特定國家的依賴，增強自主能力至關重要。」

小泉進次郎也抗議北京於1月6日宣布，禁止向日本出口包括稀土在內的兩用物項。小泉進次郎同時呼籲中國撤回24日公布的，針對20家「參與提升日本軍事能力」的日本實體的出口管制名單。

此外，小泉進次郎還宣布了一項「快速採購」計劃，旨在允許初創公司（而不僅僅是老牌的承包商）進入國防領域，加快設備和技術的引進。

2026年2月27日，日本東京，防衛大臣小泉進次郎在國會眾議院預算委員會會議上致詞。（Getty）

日本正加強供應鏈多元化，尤其是在稀土領域。例如，據當地媒體報道，雙日株式會社計劃在2027年中之前，從澳洲進口中稀土和重稀土的種類將從兩種增加到最多六種。

然而，由於稀土提煉過程對環境造成的成本過高，日本和其他國家一直高度依賴中國進行稀土提煉。國際能源總署預測，到2040年，中國將佔據全球約78%的稀土提煉市場。

稀土的分離和提煉是技術複雜的過程，而日本缺乏安全處理放射性副產品的基礎設施。

在27日（周五）的預算委員會會議上，曾任經濟安全大臣的自民黨政調會長小林鷹之強調，日本開發國內稀土資源的必要性。

2025年9月24日，前經濟安全保障大臣小林鷹之在全國記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論會上發表講話。（Reuters）

他表示：「鑑於維護日本經濟獨立的重要性，即使面臨諸多挑戰，現在也應該著手進行國內提煉。」