特朗普10%全球關稅正式生效　白宮：稍後將提高至15%

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以推翻。美國時間24日（周二）凌晨開始徵收10%的全球進口關稅，但一位白宮官員表示，特朗普政府正致力將其提高到15%。



據路透社報道，特朗普20日（上周五）得悉關稅政策被最高法院推翻之後，旋即簽署了一項行政命令，對進口商品徵收10%的關稅，為期150天，以取代之前根據緊急法徵收的、已被最高法院推翻的廣泛關稅。特朗普其後在21日（上周六）表示將把關稅稅率提高到15%。

美國時間23日（周一）晚上，在午夜正式徵收關稅之前，美國海關與邊境保護局（CBP）通知托運人，進口關稅稅率為10%。

一位白宮官員告訴路透社，特朗普「並沒有改變主意」，他希望根據1974年《貿易法》(1974 Trade Act）第122條徵收15%的關稅，但並沒有透露具體生效時間。

報道指，截至23日，特朗普尚未簽署正式的行政命令，將關稅提高到15%，而海關與邊境保護局只能根據已發布的總統行政命令和公告採取行動。

CBP的通知提到特朗普20日的行政命令，稱除豁免產品外，進口商品將「額外徵收10%的關稅」。

此舉加劇了美國貿易政策的混亂，特朗普政府並未解釋為何先實施較低的關稅稅率。

德意志銀行在一份報告中指出：「特朗普今晚（美國時間24日晚上9時，本港時間25日上午10時）將發表國情咨文，屆時我們或許能更清楚地了解關稅方面的下一步舉措。」

2026年2月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特區白宮出席一場紀念「天使家庭」（Angel Families）的活動並發表講話。這些家庭的親人因非法移民的犯罪行為而喪生。（Reuters）

德意志銀行的分析師表示：「總體而言，我們仍然認為今年的實際關稅稅率將會下降，代表美國的關稅稅率將會比最高法院頒布裁決前為低。」