美參謀長聯席會議主席：伊朗彈道導彈發射次數較衝突首日減少86%

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將說，伊朗向戰區發射彈道導彈的次數比戰鬥首日減少了86%，單向攻擊無人機的發射次數也比戰鬥初期減少73%。



法新社報道，凱恩星期三（3月4日）說：「伊朗戰區彈道導彈發射數量較衝突首日下降了86%，過去24小時內已下降23%。」

2026年3月2日，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在華盛頓特區五角大廈，就美以與伊朗的衝突舉行簡報會。 （Reuters）

凱恩稱，美軍正在打擊並摧毀伊朗的彈道導彈系統，以「防止伊朗威脅美國在該地區的部隊、夥伴和利益」。他估計，伊朗發射的武器數量超過500枚彈道導彈和2000多架無人機。

專家們對美國及盟國的防空攔截彈庫存表示擔憂，但凱恩和美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）都稱，美軍擁有足夠的彈藥。

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大廈就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

凱恩說：「我們擁有足夠的精確制導武器來完成當前的任務，無論是進攻還是防禦。」赫格塞斯則說：「他們（伊朗）攻擊能力與我們防禦能力的差距正在日益擴大」。

凱恩也說：「我們現在將開始逐步擴大對伊朗境內的打擊範圍，深入伊朗領土，從而為美軍創造更大的行動自由。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

