伊朗局勢｜美以疑借助AI定位目標施襲　專家：存未解道德法律問題

法媒3月4日引述一名權威專家稱，美國與以色列疑似廣泛使用人工智能（AI）來選擇目標並對伊朗發動攻擊引發了許多道德和法律問題，也令人擔憂人類對戰爭機器的控制可能正在減弱。



AI及機械人專家、紐約新學院媒體研究學院副教授阿薩羅（Peter Asaro）4日表示，美以兩國似乎都利用人工智能技術識別伊朗境內的目標。他指出，此次行動的計劃階段似乎非常短，目標數量卻很多。

阿薩羅說，雖然人工智能可以加快行動速度，但也引發了一系列道德和法律問題。他指出：「通過自動化流程，可以比人工更快地生成一份長長的目標清單。」但倫理和法律問題隨之而來，他說：「在授權之前，這些人究竟在多大程度上審查了已列出的具體目標，核實了它們的合法性和軍事價值？」

這張攝於2025年6月18日的設計圖片中，中可以看到美國國旗、以色列國旗和伊朗國旗。（Getty）

阿薩羅說：「所有這些系統的目的都是為了能夠比敵人更快地做出決策並採取行動。但問題是，你真的還能控制正在發生的事情嗎？」

阿薩羅指出，目前沒有簡單的方法來評估這些系統的輸出，也無法確定出錯的原因。他質疑：「如果真的出了問題，誰該負責？從法律角度如何界定？道德底線在哪裏？」

自美國和以色列發動軍事行動以來，兩軍已對伊朗境內發動了數千次空襲，包括在戰爭首日擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

