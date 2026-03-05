伊朗否認秘密接觸CIA商停火　美媒：內塔尼亞胡曾向白宮查證

美國 《紐約時報》3月4日報道，美國和以色列2月28日對伊朗展開軍事打擊後，伊朗情報部門透過第三國情報機構聯繫美國中央情報局（CIA），提出討論結束衝突的條件。美國媒體Axios及以色列第12頻道同日報道，以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）獲知消息後，曾致電白宮查問是否有過此秘密接觸。伊朗媒體則稱，情報部門人員否認曾與CIA接觸。



綜合Axios及以色列第12頻道稱，以色列情報部門本周稍早時間獲得信息，懷疑在展開軍事行動後，伊朗和特朗普政府之間曾進行過某種形式的溝通，討論停火事宜。內塔尼亞胡於2日致電白宮官員，詢問是否確有此事，但白宮稱特朗普政府沒有背著他與伊朗接觸。

Axios引述美國官員和另一位知情人士稱，伊朗在過去幾天曾透過地區內其他國家，向特朗普政府傳遞訊息，但美國沒有回應。《紐約時報》的報道稱，對於伊朗是否真正準備解決分歧，美國抱懷疑態度。

圖為2026年3月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰鬥機，在航空母艦「林肯號」的飛行甲板上準備執行飛行任務，支援打擊伊朗行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

路透社報道，美國官員3日表示，自戰事爆發以來，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner），均未曾與伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、 外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），又或伊朗政權中的任何人對話。

伊朗塔斯尼姆通訊社4日報道，根據伊朗情報部一名知情人士稱，《紐約時報》的報道完全是謊言，是戰爭期間的心理戰操作。該知情人士表示，伊朗毫不猶豫地持續打擊敵人，這條新聞的出現顯示，美國在軍事領域日益感到無能為力。