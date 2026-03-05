特朗普稱美國攻打伊朗取得巨大進展：若滿分10分　我給15分

美國和以色列發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）攻擊伊朗踏入第5天，美國總統特朗普（Donald Trump）3月4日表示，目前美以在戰線上進展順利，正取得巨大進展，伊朗的飛彈和發射器正被摧毀，美軍會持續推進行動。他稱：「如果以10分為滿分，我會給15分」。



特朗普周三稱，美國現在處於強大的優勢地位，伊朗領導階層正迅速瓦解，「任何看起來想當領導人的人，最後都喪命了」。他又指，伊朗政權多年來一直是巨大威脅，殺害了美國和世界各地許多人。他認為，「若不先下手為強，他們就會對以色列動手，如果可能的話，也會給我們一擊」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）稱，目前焦點在於確保「史詩怒火行動」能快速且有效取得成功。（Reuters）

另外，特朗普正積極思考這場衝突結束後，美國在伊朗當地所扮演的角色。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）對此回應表示，這是特朗普正積極考慮並和顧問、國安團隊討論的事情，但目前焦點在於確保「史詩怒火行動」能快速且有效取得成功。