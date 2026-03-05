CIA被指鼓動庫爾德族武裝起義　伊朗外長：防第三方破壞區域穩定

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際，有美媒指中情局（CIA）正致力向位於伊拉克國內的庫爾德族武裝份子提供武器，目的是在伊朗煽動民眾起義。報道傳出不久，伊朗外交部長與伊拉克庫爾德斯坦自治區主席舉行通話，雙方同意致力合作「防止任何第三方利用局勢破壞地區穩定」。



據美媒報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府一直在與伊朗反對派團體和伊拉克庫爾德族領導人積極磋商，商討向他們提供軍事支持。

伊朗庫爾德族武裝團體駐紮在伊拉克與伊朗邊境沿線，主要在伊拉克庫爾德斯坦地區活動，擁有數千名武裝人員。

自戰爭爆發以來，一些庫爾德族武裝團體曾暗示即將採取行動，並敦促伊朗軍隊倒戈。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一直在打擊庫爾德族武裝團體，並在3月3日（周二）表示，已動用數十架無人機襲擊庫爾德族武裝份子。

一位消息人士和一位庫爾德斯坦地區政府高級官員表示，中央情報局對伊朗庫爾德武裝團體的支持始於戰爭爆發前幾個月。

一位伊朗庫爾德族高級官員3日透露，特朗普與伊朗庫爾德斯坦民主黨（Democratic Party of Iranian Kurdistan，KDPI）主席希吉里（Mustafa Hijri）通話。 KDPI是伊朗革命衛隊打擊的目標之一。

一位伊朗庫爾德族高級官員向美媒表示，預計伊朗庫爾德反對派武裝份子將在未來數日參與伊朗西部的一次地面行動。

消息人士在解釋這次行動的時機時表示：「我們認為現在勝算很大。」民兵組織預計會得到美國和以色列的支持。

報道指，特朗普3月1日（周日）曾致電伊拉克庫爾德族的領導人，討論美國在伊朗的軍事行動，以及隨着行動的推進，美國和庫爾德族該如何合作。

在上述報道傳出之後，伊朗外交部發布消息，伊拉克庫爾德斯坦自治區主席與伊朗外長4日通話，雙方承諾「合作」。

2026年2月5日，伊拉克埃爾比勒，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot，不在圖中）與伊拉克庫爾德斯坦地區政府主席巴爾札尼（Nechirvan Barzani）舉行聯合記者會。（Getty）

在通話中，伊拉克庫爾德斯坦地區主席巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）與伊朗外長阿拉格齊同意共同努力，「防止任何第三方利用當前局勢破壞地區穩定」。

巴爾扎尼辦公室發布的通稿也指出，該地區「不會被捲入衝突」。

同日，伊朗外交部報告稱，阿拉格齊與庫爾德斯坦愛國聯盟黨主席塔拉巴尼（Bafel Talabani）通話。在通話中，阿拉格齊強調在伊朗與伊拉克邊境地區應對「恐怖主義活動」的安全合作。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

此外，伊拉克總理蘇達尼（Shia al-Sudani ）也與阿拉格齊進行通話。據伊朗外交部稱，蘇達尼告訴阿拉格齊，伊拉克不會允許從其領土向伊朗發動攻擊。