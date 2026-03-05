網紅紛紛力撐杜拜「很安全」？　英媒踢爆：不說好話恐遭遣返

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動襲擊，其後杜拜慘遭伊朗無人機報復攻擊。連日來，不少當地網紅和名人齊聲強調杜拜「很安全」。不過，有英媒披露，事實是當地政府強行打壓批評聲音的結果。



英國《每日郵報》報道，多名英國名人社交媒體上展現杜拜美好形象，英國明星派提森（Vicky Pattison）在Instagram上分享自己在杜拜度假，還告訴粉絲說關於「迪拜遭到轟炸」的描述是「誇張的」。另一位英國女星齊斯曼（Luisa Zissman ）形容杜拜為「世界上最安全的國家」，並表示對防禦系統有信心。

除了英國網紅外，歐洲大陸、俄羅斯的網紅也在社交媒體上傳達「杜拜很安全」的資訊。

圖為2026年2月28日，在阿聯酋杜拜著名的棕櫚島上，有酒店疑似被導彈的碎片擊中冒煙。（Video obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

報導披露，目前估計有逾5萬名來自全球的網紅定居杜拜，當地透過「Creators HQ」計畫提供創業協助與稅務優勢，對具影響力者更核發可續期10年的「黃金簽證」，吸引他們作長期居留。

然而，有匿名網紅坦言：「大家都害怕發聲，擔心被遣返或失去房產。」另一名遊客則質疑，連日遠方爆炸聲未見媒體報導，「我們究竟還有多少不知道的事？」還有人稱：「揭露真相風險巨大，擔心自己會被驅逐出境」。

根據當地法例，若批評或侮辱阿聯酋政府或其機構，或散佈虛假訊息，可能面臨最高20萬英鎊的罰款、最高五年監禁，甚至被驅逐出境。