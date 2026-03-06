伊朗外長：已為美國地面入侵做好準備　沒有理由進行更多談判

隨着美國及以色列持續對伊朗進行軍事打擊，中東戰火蔓延，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月5日表示，伊朗已做好應對美國地面入侵的準備，強調拒絕與美國進行任何談判，伊朗也未要求停火。



2026年3月5日，美以對伊朗發動軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

否認伊朗曾要求停火

阿拉格齊在德黑蘭接受美國全國廣播公司新聞網（NBC）訪問，被問到是否擔心美國發動地面攻勢時稱，「我們正在等他們，因為我們有信心能夠與他們對抗，那對他們來說將是一場巨大的災難」。

阿拉格齊也表示，儘管美國和以色列對伊朗全國發動空襲，但伊朗並未要求停火。「上次我們也沒有要求停火。之前是以色列要求停火。在我們抵抗了他們的12天侵略後，他們要求無條件停火」。阿拉格奇所指的是去年6月的「12天戰爭」。

圖為2026年3月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰鬥機，在航空母艦「林肯號」的飛行甲板上準備執行飛行任務，支援打擊伊朗行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

批評美國在談判期間發動攻擊

對於此前與美國在日內瓦進行的核談判，阿拉格奇表示，美以在談判期間發動攻擊，讓伊朗對未來的任何談判都失去了興趣。他還補充說，自上星期以來，他未曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），又或特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）聯繫。

「事實是，我們沒有任何與美國談判的積極經驗。你知道，尤其是與本屆政府談判。我們去年和今年都進行了兩次談判，但每次談判進行到一半，他們就對我們發動攻擊」。阿拉格齊稱，「因此，我們看不出有什麼理由，要再次與那些在談判中不誠實、不以誠意進行談判的人接觸」。

圖為2026年3月4日，在伊朗首都德黑蘭，一棟曾遭空襲的警察局淪廢墟。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

拉里賈尼亦稱：已準備好應對美軍地面行動

對於當前戰事的結果，阿拉格齊持悲觀態度，「這場戰爭沒有贏家。」他表示，「我們（伊朗）的勝利在於能夠抵制那些非法的、不可告人的目標，而這正是我們迄今為止所做的。所以他們未能實現他們的目標，而我們成功地抵制了他們，對抗了他們自稱擁有世界上最強大的軍隊，以及同樣自稱擁有強大軍隊的以色列」。

另外，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）5日也稱，伊朗已作好準備應對美國的地面行動。他表示，伊朗方面很清楚，一些美國官員正計劃在伊朗發動地面行動，但伊朗已經作好準備，將不惜代價「讓那些美國官員蒙羞」。