中東局勢｜約530港人滯留　港府爭取預留回港機位予特別需要港人

因美國及以色列攻打伊朗，導致中東空域自2月28日封鎖，機場關閉。政府發言人今晚（5日)表示，截至今日下午5時，香港入境事務處共接獲約730名身在中東地區的港人的查詢，他們接近九成身處阿聯酋；當中約200人已安全離開當地，其餘530人均報稱身處安全地方。



阿聯酋航空(Emirates)預計於3月6至8日，繼續安排由杜拜（又譯作迪拜）前往香港的客機。港府表示，正爭取於3月7日及8日的航班預留部分位置，供政府直接安排有特別需要的港人盡快回港。



中東空域2月28日封鎖後，大批港人滯留杜拜，3月4日阿聯酋航空EK 380載着550名乘客在晚上9時50分着陸香港機場。24歲的Shivay步出禁區到接機大堂時，與接機家人相擁，獲送上鮮花。（梁鵬威攝）

政府發言人表示，中東區內大部分空域及機場仍然關閉，政府一直與營運往返中東與香港航班的航空公司保持緊密溝通，了解它們的復航計劃，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。

截至 3月5日下午5時，入境處共接獲約 730名身在中東地區的港人的查詢，包括最新航班及行程安排，當中約200人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自身處阿聯酋的港人。

3月5日晚上22:19，另一班阿聯酋航空EK380載着滯留杜拜港人回港。(王譯揚攝)

3月5日晚上另一班阿聯酋航空EK380載着滯留杜拜港人回港，有乘客親友及旅行社代表在場等候接機。(王譯揚攝)

發言人表示，入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、

中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

入境處一直透過香港駐迪拜經濟貿易辦事處，以及外交部駐香港特派員公署、中國駐以色列大使館、中國駐卡塔爾大使館、中國駐阿聯酋大使館、中國駐沙特阿拉伯王國大使館、中國駐巴林王國大使館、中國駐約旦哈希姆王國大使館、中國駐阿曼蘇丹國大使館、中國駐科威特國大使館、中國駐黎巴嫩共和國大使館和旅遊業監管局了解情況。

發言人表示，杜拜機場於3月2日起恢復有限度運作，從當地起飛的航班現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於3月4日及3月5日安排各一班直航客機順利返港，並預計於3月6至8日繼續安排由迪拜前往香港的客機。

政府已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班，同時正爭取於3月7日及3月8日的航班預留部分位置，供政府直接安排有特別需要的港人盡快回港。

發言人表示，在外港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。