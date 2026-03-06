特朗普：會親自參與挑選伊朗新領導人　哈梅內伊之子不可接受

美國總統特朗普3月5日（周四）接受美媒Axios專訪時表示，他會親自參與伊朗下一任領導人的挑選，並稱雖然清楚哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）最有可能成為繼任者，但美方並不能接受這一人選。特朗普稱其拒絕接受一位會延續哈梅內伊政策的伊朗新領導人，認為這將迫使美國「在五年內」重返戰爭。



特朗普在採訪中稱，「他們（伊朗）是在浪費時間。哈梅內伊的兒子是個無足輕重的人物。我必須親自參與任命，就像任命委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）那樣」。

2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭參加活動。（Getty）

特朗普亦表示，「哈梅內伊的兒子對我來說是不可接受的。我們想要的是一位能為伊朗帶來和諧與和平的人」。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊2月28日在美以襲擊下身亡，其次子穆傑塔巴後據報將成為新任最高領袖的領跑者，甚至傳出負責遴選領袖的「專家會議」已完成內部秘密表決，但伊方目前仍尚未公布繼任人選。