特朗普：先解決伊朗問題再到古巴　古巴及伊朗均尋求達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月5日暗示，在美軍結束對伊朗的軍事行動後，他的政府將把目光轉向古巴。他又透露，古巴及伊朗正尋求達成協議。



2026年3月5日，去年奪得美職聯（Major League Soccer ，MLS）總冠軍的球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）到訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）出席相關活動時發表講話。（Reuters）

Politco：特朗普預測古巴政權也會倒台

去年奪得美職聯（Major League Soccer ，MLS）總冠軍的國際邁亞密（Inter Miami CF）到訪白宮，特朗普出席相關活動時表示，古巴的情況令人驚訝，美國希望能夠解決這個問題，但目前想先搞定伊朗，古巴只是時間問題。

Politco同日報道，特朗普接受電話採訪時稱，預測古巴政權也會倒台， 「如果我們切斷所有石油、所有資金來源，或者切斷所有來自委內瑞拉的資金，而委內瑞拉是古巴唯一的資金來源」。

特朗普指出，古巴領導層正試圖與美國達成協議，「他們需要幫助。我們正在與古巴進行對話。」此外，他指目前委內瑞拉情況很好，指代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）做得非常出色。

籲世界各地伊朗外交官申請庇護

他也談及伊朗的戰事，稱戰事「比計劃時間提前得多」，指美軍已摧毀伊朗的防空武器、戰機，伊朗的導彈及發射裝置也分別損失了大約60%和64%。

特朗普也稱，伊朗方面正在努力重啟與美國的談判，「他們打電話來問如何能達成協議，但我說，你們有點晚了」。他呼籲伊朗軍方放下武器，並敦促世界各地的伊朗外交官申請庇護，協助塑造一個全新的、更好的伊朗。