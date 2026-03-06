伊朗局勢 | 美以空襲持續超100小時　戰爭預計還要打多久？

以色列和美國聯合對伊朗發動軍事打擊至今持續超過100小時。美以憑藉軍事優勢，重創伊朗高層及國內各關鍵軍事目標和核設施。伊朗則也對美以發動軍事反擊，並且封鎖了霍爾木茲海峽。戰爭雙方均宣稱「取得了重大戰果」，並都展現出強悍的戰鬥意志。外溢風險不斷抬升，這場事關中東地緣走向和全球供應鏈格局的激烈戰事何時終止？



美以實現預期目標

特朗普稱，目前伊朗「幾乎所有軍事能力已被摧毀」，包括空軍、防空系統、雷達與探測設施，其導彈庫存也正在迅速下降。這顯然是特朗普一貫的大話，很明顯，伊朗仍在積極的進行軍事反擊。但，也必須承認，美國要的「斬首」和摧毀要塞，是做到了的。

美以通過長期情報跟蹤和滲透，在2月28日的空襲中，定點清除了伊朗最高領袖哈梅內伊，以及約40名伊朗高級軍政官員。隨後，又相繼擊殺多名軍方高層，對伊朗決策層造成重大打擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月4日表示，目前美以在戰線上進展順利，正取得巨大進展，「如果以10分為滿分，我會給15分」。(Reuters)

3月3日，美方宣稱已對伊朗境內目標進行了超1700次打擊，投放超過2000枚彈藥，打擊了近2000個目標，摧毀了數百個彈道導彈發射器和無人機，嚴重削弱了伊朗的防空能力。同日，以色列國防軍也聲稱已向伊朗投擲約4000枚炸彈，摧毀了約300個導彈發射器，並出動了1600多架次軍機。

伊朗猛烈反擊

面對美以的聯合突襲，伊朗將這場戰爭定義為「存亡之戰」，迅速對美以發動反擊。截至目前，伊朗對以色列本土及中東地區多國的美軍基地發動了16輪以上持續攻擊。美方稱伊朗已發射了500多枚彈道導彈，出動了2000多架無人機。

伊朗宣稱已利用導彈摧毀了美軍部署在約旦、阿聯酋等地的多套「薩德」反導系統。同時，還襲擊了美國「林肯號」航空母艦、駐卡塔爾烏代德空軍基地、駐伊拉克埃爾比勒領事館等目標。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開還擊。據英媒報道，阿聯酋杜拜棕櫚島上的費爾蒙酒店（Fairmont The Palm hotel）疑似被導彈的碎片擊中，目前已有四人受傷。從網上的影片可見，酒店大門前發生大火，現場冒出濃煙。（X@BPINewsOrg）

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼4日在社交平台上發文說，已有超過500名美國軍人死於美國和以色列對伊朗發動的「戰爭」。美方承認戰爭中已有6名軍人死亡。

另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈並實施了對霍爾木茲海峽的關閉和封鎖，威脅打擊所有試圖通過的船隻。目前這條承擔全球約20%石油海運量的咽喉要道內已無商業油輪正常通行，供應鏈遭遇嚴重挑戰。

影響戰場走向的變化開始出現

在頂住美以前三天的狂轟濫炸之後，影響戰爭走向的一些關鍵因素開始顯現。

首先，在最高權力中樞被摧毀後，伊朗保持了反擊能力。據報道，哈梅內伊生前已將作戰指揮權下放至一線軍區，並預設了與領袖失聯後的完整反擊預案。由於軍隊只效忠於哈梅內伊，在中央政府難以直接指揮部隊的情況下，這套預先部署的指揮機制仍有效運轉，成為伊朗持續作戰的重要支撐。

從連日狀況看，伊朗保持了其戰鬥力。伊朗迅速啟動「真實承諾-4」行動，動用彈道導彈、高超音速導彈、無人機蜂群組合，打擊以色列本土與美軍中東核心基地。這恐怕超出了美以的預期，也拉長了戰線。

2026年2月28日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在倫敦唐寧街10號就事件發表聲明。（Reuters）

其次，原本宣佈加入戰局的英法德三國立場出現鬆動。英國首相施紀賢（Keir Starmer）明確表示英國「不相信從空中實現政權更迭」，並以伊拉克戰爭的教訓為依據，拒絕華府使用查戈斯群島（Chagos Islands）迪戈加西亞基地（Diego Garcia）及格洛斯特郡皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）的請求。

法國總統馬克龍也發表電視講話，稱美國和以色列的軍事行動不符合國際法，衝突正在有關地區蔓延，對和平與安全造成嚴重後果。但他也同時下令法國核動力航母戴高樂號戰鬥群前往地中海。德國也重申不會參戰，防長皮斯托里烏斯在聯邦議院表示，德國將盡一切努力緩和局勢，遏制暴力蔓延，強調不可能單靠武力和單邊行動就能解決地區衝突。另外，西班牙也拒絕美國使用其軍事基地，特朗普也打算切斷與西班牙的所有貿易往來。

此外，伊朗的軍事反擊已對美軍基地及以色列本土形成實質性威脅，並波及多個海灣國家。這一局勢令戰爭初期傾向美以的海灣國家態度趨於謹慎。

「閃電戰」未果被迫拖入「持久戰」？

美以最初試圖以「閃電戰」摧毀伊朗核心戰力，但現實狠狠打了臉。美以空襲持續超100小時，打擊近2000個目標，卻始終沒能摧毀伊朗的核心反擊能力。如今，美軍在海灣、伊拉克、敘利亞、紅海多線承壓，不敢出動地面部隊，更不敢全面升級戰事，「打不垮、進不去、停不下」，恐怕會成為美以的尷尬困局。

圖為2026年3月3日，伊朗首都德黑蘭一座警察局遭美以空襲，廢墟插有一面伊朗國旗。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

對伊朗而言，如何有效應對美以？長期來看，唯有採取堅定、持續的對抗策略，將戰局導向持久消耗，才是制勝之道。這正是「持久戰」戰略的核心邏輯：讓衝突長期化，使美國深陷戰爭泥潭。美國在中東的資源調動能力有限。一旦陷入長期衝突，不僅國內經濟難以支撐，政治壓力加劇，全球範圍內的反美情緒也可能被點燃，從而就會在多條戰線上牽制美國，使其難以兼顧。

此前，特朗普曾揚言，對伊朗的軍事行動預計持續4至5周。如果美以無法在短期內實現壓倒性勝利，大概率就會轉入第二階段。一旦進入第二階段後，隨着高精度彈藥耗盡、平民傷亡引發國際壓力，美以可能會主動降低打擊頻率，伊朗也可能會減少本土直接交火，衝突最終轉向美以零星襲擾、定點清除，伊朗部分海上封，但也門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨、伊拉克民兵很可能形成全域聯動、多點開花，同時雙方外交周旋並行。

第二階段的本質，是雙方在戰損與目標之間做出妥協——美以難以迅速實現徹底勝利，伊朗也無法完全擊退聯軍。

進而隨後轉入長期地區對峙。一旦進入這個階段，在核問題、單邊制裁、地區影響力爭奪等核心矛盾無法解決的背景下，未來美伊可能轉向代理人博弈、制裁對抗、網絡攻防的冷對抗模式，進入「不戰不和、邊談邊擾」的局面。

一旦伊朗將戰局拉入長期對抗，這局就算美國輸了。回顧歷史，阿富汗、伊拉克、科索沃，美國多次陷入戰爭泥潭。現實再次證明，開戰容易收場難。如此下去，特朗普面臨的考驗才剛剛開始。