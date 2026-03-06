無邦的庫爾德人：特朗普的伊朗戰爭盤算｜新聞背後

隨著美國與伊朗的軍事衝突持續，華盛頓再次將目光投向了中東最大的無國家民族——庫爾德人。據報道，特朗普政府正考慮動員伊朗境內的庫爾德反對派武裝，開闢對抗德黑蘭的新戰線。



庫爾德人是誰？

庫爾德人是世界上最大的無國家民族之一，約3000萬至4000萬人口散居在土耳其、伊朗、伊拉克、敘利亞與亞美尼亞交界的山區。一世紀前，隨着奧斯曼帝國（Ottoman Empire）崩潰與現代中東邊界劃定，他們失去了自己的國家，屢次捲入血腥的政治鬥爭中，常被迫依靠本土民兵組織「自由鬥士」（Peshmerga）進行自衛。

他們的歷史充滿抗爭與傷痛。在土耳其，與庫爾德工人黨（PKK）的數十年衝突導致超過4萬人死亡；在伊拉克，前領導人侯賽因（Saddam Hussein）曾對庫爾德人使用化學武器；在伊朗，2022年因庫爾德裔女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的全國抗議，更突顯其境內庫爾德社群的不滿。屢遭背叛與鎮壓的經歷與血腥的歷史教會了他們「除了山巒，別無朋友」。

22嵗的伊朗女孩阿米尼因爲未戴頭巾遭到道德警察逮捕後無端死亡，引發全球各地的示威。（Getty Images）

儘管如此，他們發展出獨特的文化、語言（與波斯語相關）和強大的身份認同。其民兵武裝「自由鬥士」（Peshmerga，意為「直面死亡者」，又譯敢死軍）以熟悉地形、機動性強和戰鬥意志高昂著稱。在過去十年打擊極端組織ISIS的戰役中，敘利亞和伊拉克的庫爾德武裝是美國領導的國際聯盟關鍵的地面盟友，但其後美國為與土耳其修好而撤軍，也讓庫爾德人再次體認到被出賣的滋味。

為何特朗普想讓他們加入對伊朗戰爭？

特朗普的考量本質上是一種低成本、高效率的「代理人戰爭」策略，旨在從內部動搖伊朗政權。分析指出，若獲得美軍空中支援與地面顧問協助，庫爾德人有能力在伊朗西北部庫爾德聚居區奪取並控制部分領土。此舉將迫使德黑蘭將寶貴的兵力和資源從主要戰線分散到漫長而邊緣的邊境戰場上，從而減輕美以正面軍事壓力。

2026年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮艾森豪威爾行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building，EEOB）出席活動。（Reuters）

美國希望透過支持庫爾德人的行動，激勵伊朗境內其他少數民族（如俾路支人、阿拉伯人）群起反抗，在伊朗內部製造多點爆發的危機，動搖其統治根基。動員庫爾德人無需美軍大規模地面介入，相對符合特朗普「美國優先」、避免美軍大量傷亡的政治承諾。

然而，此策略風險極高。主流伊拉克庫爾德領導層目前已表明將保持中立，深知一旦捲入大國衝突，庫爾德人往往首當其衝，成為「夾縫中的犧牲品」。歷史的教訓告訴他們，外部大國的承諾總是隨著其戰略利益轉變而消失，戰火紛飛時，庫德人往往身陷囹圄，唯一能庇佑他們的，只有環繞四周的群山。