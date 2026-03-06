伊朗｜美軍基地差2分鐘就被炸　卡塔爾F-15戰機急升空擊落轟炸機

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第六日之際，這場名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動已進行超過100小時。據美媒報道，伊朗轟炸機日前離攻擊美軍在中東最大基地烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）僅數分鐘之遙，卡塔爾其後緊急派出F-15戰機升空並將其擊落。



據報道，當地時間3月2日（周一）上午，伊朗革命衛隊派出兩架蘇聯時代的蘇-24戰術轟炸機（Su-24），目標是駐紮約1萬名美軍士兵的烏代德空軍基地，以及卡塔爾重要的天然氣加工廠拉斯拉凡（Ras Laffan），後者是卡塔爾經濟的重要支柱。

2004年8月18日，卡塔爾，圖為美軍在中東最大的基地，烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（網絡圖片）

一位消息人士稱，伊朗戰機距離目標「僅兩分鐘航程」。另一位消息人士表示，當時已有人用肉眼識別到轟炸機並拍照，顯示其「攜帶炸彈和導引武器」。

第二位消息人士稱，卡塔爾方面透過無線電發出警告，但未收到戰機的回應。這些戰機已將飛行高度降至24米以躲避雷達偵測。

第二位消息人士補充說，由於「時間緊迫」且「基於現有證據」，這些轟炸機被「認定為敵機」。隨後卡塔爾緊急派出戰機，一架卡達F-15戰鬥機與伊朗轟炸機展開「空中纏鬥」，最終將其擊落。

2026年1月17日和2026年2月1日，衛星圖像顯示，位於卡塔爾多哈附近的烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base）停泊着戰機。（Reuters）

伊朗戰機最後墜入卡塔爾領海。卡塔爾外交部發言人Majed al-Ansari 6日（周二）在記者會上表示，目前正在搜尋伊朗的機組人員。

為報復美國和以色列向伊朗發動的空襲，伊朗過去數日向海灣國家發射數百枚導彈和無人機。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在2月28日的第一波空襲中喪生，當時空襲摧毀了他在德黑蘭的住所。

報道指，伊朗向卡塔爾發動的襲擊，是自哈梅內伊去世以來，伊朗首次使用有人駕駛戰機攻擊鄰國，也是卡塔爾空軍首次參與空戰。

美國參謀長聯席會議主席丹凱恩（Dane Caine）7日（周三）在新聞發布會上承認了這宗事件，但並沒有具體說明伊朗轟炸機的目標。

2026年1月7日，英國雷肯希斯（Lakenheath），圖為一架美軍F-15戰鬥機在米爾登霍爾的雷肯希斯皇家空軍基地（Royal Air Force Lakenheath）滑行。（Getty）

凱恩在五角大樓的新聞發布會上表示：「卡塔爾戰鬥機首次擊落了兩架正飛往目的地的伊朗轟炸機。」