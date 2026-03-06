WSJ：阿聯酋擬凍結伊朗數十億美元資產　或切斷重要經濟命脈

《華爾街日報》3月5日引述知情人士透露，阿聯酋正在考慮凍結伊朗在該國持有的數十億美元資產，此舉或切斷德黑蘭重要經濟命脈之一。多年來，阿聯酋是伊朗規避西方制裁的金融中心，助其得以繼續向海外出售石油，並將所得收益用於資助武器及地區代理人。



此前，伊朗已向阿聯酋境內目標發射超1000枚無人機和導彈，阿聯酋官員私下警告伊朗或將回以軍事行動，而當前顯然阿聯酋更傾向經濟制裁方式。

報道指，阿聯酋當局考慮多項措施瓦解伊朗非法活動，包括凍結與伊斯蘭革命衛隊有關聯帳戶、凍結掩蓋貿易的影子公司資產、打擊規避正規銀行轉移資金的貨幣兌換機構等。

除了金融手段外，決策者亦考慮採取海上行動，例如扣押伊朗船隻，以削弱其在阿聯酋港口和航道上活動的油輪和中間商組成的影子船隊。

多名知情人士透露，阿聯酋官員正在權衡凍結資產的風險，包括此舉或引發伊朗對阿聯酋領土及其關鍵能源基礎設施長期報復。此外，該決定還將擾亂阿聯酋與伊朗之間利潤豐厚的貿易和銀行業務關係，並損害阿聯酋從其他政治敏感地區（例如俄羅斯）吸引和留住資本的能力。

阿聯酋長期平衡與美國戰略聯盟、及與伊朗之間關係，此次若打壓伊朗資產，將是重大轉變。目前尚不清楚阿聯酋政府何時或是否會採取行動，阿聯酋外交部亦未正式作出回應。