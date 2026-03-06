美伊衝突引起右翼分子分裂？ 特朗普反擊：我即MAGA

自美以聯合對伊朗發起攻擊以來，「讓美國再次偉大」（MAGA）運動部分歧加劇，右翼勢力表示攻擊不符合「美國優先」原則，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在受訪時強硬駁斥，直稱「MAGA即川普」（MAGA is Trump）。



目前，多名具影響力的保守派人士公開反對特朗普的軍事決策，稱其與特朗普長期提出的「美國優先」原則、批評高昂且持久的美國軍事干預自相矛盾。

美國中央司令部（CENTCOM）遵照總統指令，於當地時間周六（2月28日）展開名為「史詩憤怒」（Operation Epic Fury）的軍事行動。圖為美軍發布的相關照片。（CENTCOM）

「這是以色列的戰爭。這不是美國的戰爭，」霍士新聞（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）直言。另一位有巨量粉絲的女主播凱利（Megyn Kelly）質疑：「沒有人應該為一個外國而死」。

特朗普的政治盟友格林（Marjorie Taylor Greene）更是直批其競選時宣稱的「停止對外戰爭」是「謊言」，並認為發起衝突違背「美國優先」原則。

2024年10月4日，美國佐治亞州（Georgia），共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene，左）出席共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）競選活動時發表講話。（Reuters）2025年11月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮發表講話。（Reuters）

2016年共和黨初選時，特朗普曾稱伊拉克戰爭是「一個巨大的錯誤」，2024年競選期間，他以「和平候選人」自居，勝選之夜承諾「不會發動戰爭」。但如今，特朗普表示，針對伊朗的軍事行動可能持續四到五周甚至更久。

喬治華盛頓大學教授戴雷克（Matthew Dallek）認為對於MAGA支持者而言，特朗普的轉變「確實是對特朗普主義根本信條的背叛。」

特朗普否認這些批評者能代表MAGA的信條，並揚言：「MAGA 即川普」（MAGA is Trump），以重申自己在MAGA運動中的主導地位。