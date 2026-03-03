只有27％美國人支持攻擊伊朗：特朗普憑什麼？

根據路透社在3月1日進行的民調，在美國聯同以色列轟炸伊朗一天之內，已經有超過九成美國受訪者知道相關襲擊。受訪者當中只有27％人支持襲擊伊朗，反對者則為43％。連在共和黨人之間，支持特朗普（Donald Trump）攻擊伊朗的民意比例也只得55％；有42％共和黨人表明如果攻擊導致中東美國被殺或受傷，他們將更加不可能支持特朗普對伊朗的軍事行動。

民調採樣完成之後，特朗普政府就公布了有3名美軍被殺、5名美軍受重傷的消息（其後死亡人數增至6人）。亦有3架美國戰機「離奇」被科威特友軍錯誤擊落。

同時，有45％受訪者表示，如果美國的天然氣和石油價格上升，他們也會更加不可能支持攻擊伊朗。

在中期選舉年間，既然民意根本不站在特朗普那一邊，為何他還是「把心一橫」再次轟炸伊朗，甚至以殺死統治伊朗近37年、同時擁有崇高宗教地位的最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）為美以的「第一擊」？

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

從美方的各種具體目標來看，美國並沒有「必需」攻擊伊朗之理。

尋求政權更變，並不急於一時，特別是在哈梅內伊本人也年高86歲，何不等等伊朗內部各派對繼承權的鬥爭完滿結束之後才再作打算？

解決伊朗核計劃和導彈計劃的潛在威脅、解決其對區內親伊朗武裝的支持等問題，本來也有談判正在進行，特朗普更是在雙方約定了在一周內再會面的背景之下發動攻擊。

去年以色列、美國轟炸伊朗期間確實大舉破壞了伊朗的核設施、導彈相關設施，而諸如哈馬斯、黎巴嫩真主黨、敘利亞阿薩德政府等區內親伊勢力過去兩年多也嚴重弱化甚至滅亡。此刻這些力量都不構成對美國的即時威脅，為何不趁機試圖和平解決紛爭？

而伊朗的反政府示威，早就被國內安全部門血腥鎮壓。近來大學開課後的零星示威（如下片）也不能燒起燎原之火。若然特朗普是要支持或鼓動反政府示威的話，其時機和方法也錯了－－示威動能已被壓止，而單憑空襲也消滅不了散佈全國的政府安全部隊。

解讀特朗普的開戰動機

從特朗普宣布開戰的講話內容來看，特朗普的開戰動機並不是要針對即時的實際議題，而是要為他自己建立足以歷史留名的總統功業。「47年來，伊朗政權高喊『美國去死』，並持續發動一場無休止的流血與大規模屠殺行動，將矛頭指向美國……該政權最早的行動之一，就是支持對美國駐德黑蘭大使館的暴力佔領，將數十名美國人扣為人質長達444天。」

接着，特朗普就接連舉出伊朗攻擊美國及其盟友的歷史案例，但最後一個案例止於2023年10月7日的哈馬斯襲擊和其間殺死或擄走的美國籍人士。

的而且確，過去47年來，高舉「反美」旗號的伊朗一直是美國在中東的一根刺。歷年的美國總統也試圖以不同方式剷除或改變伊朗神權政府，從來沒有成功過。正如特朗普如今利用能源供應施壓古巴政權一般，若然他能夠在伊朗促成「政權更迭」，又或者成功複製「委內瑞拉模式」穩定長存，美國歷史當然會記特朗普一功。

2月28日，特朗普在其社交平台Truth Social發布長達8分鐘的演說視頻，向美國人說明轟炸伊朗的目標。（網站截圖）

從機會主義的維度來看，特朗普此時出手也有其策略性時機。伊朗的軍事力量遠遠未從去年6月「十二日戰爭」的破壞中恢復過來；其區內盟友力量大挫；國內通脹、斷電、缺水各樣治理問題嚴重；而且在剛剛過去的1月伊朗才剛經歷過全國大型示威騷亂的衝突，政府只能夠以斷網和武力壓下民怨，數天之內殺了至少七千多人，但政府對人民不滿的根源問題卻束手無策。

此時的伊朗可算是處於前所未見的弱勢－－此時不打，更待何時？

而且，自「委內瑞拉模式」以極短暫軍事行動一擊即中、達成目標之後，特朗普對於其21世紀的「炮艦外交」軍事威懾策略一直躍躍欲試，對拉美多國如是，對歐洲盟友亦如是。伊朗示威爆發的時機正好給了特朗普將槍口指向伊朗的理由。

若然對伊開戰再次速戰速決，特朗普可能心想：還有誰敢逆美國之意？未來可能單憑軍事威嚇（而不未作出軍事行動），就能夠省力地達成美國的各式目標。

2026年3月1日，圖為美國軍艦在未知地點的海面上發射向伊朗發射導彈。（U.S. Navy via Getty）

有評論亦認為，在特朗普關稅被最高法院裁決違法、國內物價問題引起的民怨近乎無解之際，向伊朗開戰也是「外部化內部問題」的一種手段－－當然這種內部問題本身不能靠戰爭來外部化，不過特朗普知道在政治效果上，對問題的關注比起問題的真實存在與否更為重要，而向伊朗開戰當然把所有人的注意力都「外部化」了。

軍事成功才是民意基礎？

特朗普更有可能相信，民意是他一個人可以改變的。可供他參考的例子過去大半年就至少有兩個。一是他去年6月助力以色列轟炸伊朗核設施的決定。二是他本年1月入侵委內瑞拉、擄走馬杜羅的行動。

根據《華盛頓郵報》的調查，在6月轟炸伊朗前，支持特朗普襲擊伊朗的整體美國民意只得25％，在共和黨人當中也只得47％。但轟炸成功而且特朗普迅速叫停戰爭之後，對等行動的整體支持度就急升支38％，在共和黨人當中的支持度更升至77％。

而根據YouGov民調，在去年聖誕節前夕，只有約22％美國人支持特朗普用軍事行動推翻馬杜羅政府，在共和黨人當中，此數約為45％。但到了美軍成功擄走馬杜羅之後的1月12日，兩個數字就分別變成40％和78％。

對特朗普而言，他的成功就是民意支持的根源，事成之前的民意根本不足參考。

到本文出街之時，美國的對伊戰爭已經進入第三天，如果以政權更替或複製「委內瑞拉模式」作為成功標準來看，這場戰爭還未見成功之望，反而導致美國的阿拉伯盟友國內烽煙不絕、以色列和真主黨武裝衝突再爆、從波斯灣到紅海的關鍵航道受阻、油價急升、美軍各種損失逐漸累積……

特朗普過去的對外軍事行動之所以能夠成功扭轉國內民意，全賴美軍的專業能力和任何軍事成功都需要的幸運。問題是，過往表現不代表將來表現－－特別是，這些過往的表現其實跟特朗普本人的能力和決策都沒有直接關係。