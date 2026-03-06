美軍基地非固若金湯　航母也非所向披靡　美國被伊朗「打下神壇」

伊朗戰爭進行到第七天，伊朗對美國和以色列的報復力度令國際社會意外。美軍在中東的軍事基地、使領館遭到猛烈襲擊，至少兩套美國薩德反導系統接連被受損。面臨伊朗大規模導彈與無人機群威脅，為了保護昂貴的戰機，美國空軍不得不命令一些重要戰機撤離海灣地區基地。



不是以往提前通知對方的象徵性轟炸，而是出其不意的直擊要害的打擊。到現在，伊朗實際上打出的一個最大成果——美軍的信譽被打垮了。

當年打海灣戰爭，美軍依靠制空襲擊摧枯拉朽就解決了戰爭，震驚國際。這次襲擊伊朗，除了依靠情報和先發制人導致哈梅內伊被「斬首」，其他層面並未快速實現當初的目標。伊朗政權尚未滅亡，國家秩序得以維護。特朗普接管伊朗政府的豪言壯語大概率要落空。

2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

滅國戰真的沒那麼好打了，強大如俄羅斯，深陷烏克蘭戰爭四年還沒有完全拿下烏東四州，襲擊烏克蘭當天速勝論就破產了。強大如美國，襲擊伊朗到第七天，不得不考慮彈藥不足如何解決。

美國的航母不是戰無不勝，美國的先進反導系統薩德不是所向披靡。美軍重兵防守的軍事基地不是固若金湯，該被炸依然會被炸。這就是事實。

這其實是一場里程碑式的戰爭，足以告訴各方，美國根本不是神，美軍走下了神壇。大國為所欲為真的是行不通的。

伊朗能迅速站住腳跟，至少說明美國這一套只能對待小國，稍微大一點的軍事國家，美國就沒有辦法做到速勝滅國。這是特朗普的橫行霸道遭受的最重大挫敗。

2026年3月3日，美國華盛頓特區，圖為赫格賽思在一場簡報美國對伊朗行動的閉門會議後步出國會大廈。（Getty）

美國的盟友除了以色列極力鼓吹戰爭，其他幾乎均無意參與對伊作戰。這是用腳對美國進行的投票。和以往的阿富汗戰爭伊拉克戰爭相比，此次對伊朗襲擊美國遭遇的可謂是歷史性的孤立。

美國在談判過程中就開始襲擊，這是國家信用的破產，不只是違反國際法和侵犯他國主權，是美國自己的信譽蕩然無存。不是證明了美國有多強大， 而說明了美國有多卑鄙。

經此一事，還有國家會相信美國的談判嗎？是美國自己走下了道德高地，走下了以往獨屬於美國的神壇。