伊朗局勢｜油價每桶穿90美元　特朗普未填補戰略儲備僅有20日存量

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，國際油價再度急升，一度創下近兩年半新高。倫敦布蘭特期油收報每桶94.64美元，紐約期油收報90.9美元。據英媒報道，與伊朗的衝突讓油價屢創高位，而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年重返白宮後，並未填補美國的戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve，SPR），現時僅有約20日的存量。這都讓美國面對高油價顯得束手無策。



據報道，美國戰略石油儲備於1974年阿拉伯石油禁運後成立，由於近年來大量提取以及早前承諾的補充未能兌現，目前的石油儲量遠低於其容量。

報道指，美國戰略石油儲備目前約有4.15億桶石油，相當於美國約20天的總消費量，遠低於其7.14億桶的容量。

2016年6月9日，美國德州，美國能源部參觀位於弗里波特（Freeport）的戰略石油儲備基地時，可以看到錯綜複雜的原油管道和設備，背景中飄揚着美國國旗和德州州旗。（Reuters）

在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，為遏止油價飆升，美國前總統拜登（Joe Biden）授權從2021年開始釋放1.8億桶石油，此後儲備就大幅減少。

然而，現任總統特朗普並未兌現其去年在就職演說中「將石油儲備補充至滿」的承諾。

能源分析師表示，由於在油價較低時未能補充儲備，美國應對當前油價飆升的手段更加有限。

德州大學奧斯汀分校石油工程教授Hugh Daigle表示：「現在的問題是，如果我們看到供應長期受限。」

他指出，去年原油價格較低時，美國政府錯失了補充戰略石油儲備的機會。

Daigle還補充說，霍爾木茲海峽是全球約五分之一石油供應的「樽頸」要道，任何海峽的中斷都會使補充戰略石油儲備變得更加困難。

2025年6月22日，插圖中可以看到一條3D打印的輸油管，後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuers）

Daigle指：「這將導致油價上漲，從而使補充儲備在經濟上更加困難。」

據報道，美國能源部估計，完全補充戰略石油儲備將耗資超過200億美元（約1564億港元）。

報道提到，自特朗普2月28日（上周六）向伊朗發動攻擊以來，美國原油價格已上漲16%，汽油價格也上漲了9%，達到每加侖3.25美元，創下2025年4月以來的最高水平。

美國汽車協會（AAA）在一份聲明中表示：「全國平均油價上一次出現類似的周升幅是在2022年3月，當時正值俄烏衝突爆發初期。」

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

報道最後指，特朗普政府暫時沒有計劃動用戰略石油儲備來壓抑油價飆漲。