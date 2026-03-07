有片｜以色列發布哈梅內伊地堡3D影片　地下指揮辦公室清晰可見

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，以色列軍隊在網上發布3D動畫影片，稱這是已故伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的地堡。片中可以看見哈梅內伊的辦公室，以及其地堡的具體入口，沿升降機來到地底後，可以清晰見到地堡的布局，以及據報是哈梅內伊的指揮辦公室。



以色列軍隊發布伊朗最高精神領袖哈梅內伊地堡的3D影片：

據印度媒體News 18報道，以色列軍隊發布的影片可見，在伊朗首都德黑蘭市中心街道深處，伊朗建造了一座認為固若金湯的地下指揮中心，旨在確保哈梅內伊在遭受最嚴重的襲擊時能夠存活並繼續掌控局勢。

以軍聲稱3月5日對伊朗「政權基礎設施」，並指摧毀一座位於德黑蘭、伊朗原計劃供哈梅內伊使用的軍事指揮地堡，50架以色列戰機參與這場攻擊。

以軍發布影片清楚列明哈梅內伊的辦公室和地堡位置：

據以色列軍方稱，地下設施位於德黑蘭市中心數條街道下方，設有多個隱密入口。設施內部包括加固的會議室、專用通訊區和內部走廊，旨在讓伊朗的高級官員在戰時或大規模空襲期間能夠持續運作。

以色列國防軍表示，該地堡是專門為哈梅內伊設計的緊急指揮設施，一個受保護的神經中樞，即使在持續轟炸的情況下，他也可以繼續指揮伊朗的軍事和國家機構。

然而，哈梅內伊從未使用過這座地堡。他在抵達地堡前便已遇害。在他2月28日遇害之後，這座地堡繼續作為伊朗政權高級官員的會議和協調場所，這使它成為以色列軍方襲擊的目標。

以色列國防軍的聲明稱：「該地堡旨在作為最高領袖的安全緊急指揮中心。襲擊該地堡將進一步削弱伊朗政權的指揮控制能力。」