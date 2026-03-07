英國駐以色列外交官指數週前預警美以襲伊朗 斥英政府應對不足
撰文：官祿倡
出版：更新：
英國駐以色列大使館一名官員表示，早在以色列與美國聯手襲擊伊朗前，自己就有向提早預警，他還認為首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）當時未採取足夠行動確保英國在中東和塞浦路斯利益，在應對地區衝突上是缺乏準備。
英國天空新聞（Sky News）引述駐以外交官Ameer Kotecha指出，自己有提前數週預警美國和以色列很有可能將襲擊伊朗，還在當時對英國的「龍號」（HMS Dragon）驅逐艦未部署中東感到「驚訝」，認為如果政府反應即時，這艘軍艦本應有充足時間前往中東，強調工黨政府在應對危機上的反應有限。
Kotecha上月結束前一直在大使館擔任公職，並在本週辭去職務，他還指自己呈報上司後，「他正在報告這些事」，惟「大臣需要做出真正重要的決策，例如部署軍事資產。而我們明顯沒有做到」。
報道引述政府發言人回應，英國在一月與二月有將戰機、導彈與雷達運抵塞浦路斯準備，政府首要任務是保護地區內英國人安全，以及就伊朗問題達成共識。
英國位於塞浦路斯的一處空軍基地3月2日遭伊朗的「沙赫德」（Shahed）無人機襲襲擊。施紀賢在3月3日表示，將向其駐塞浦路斯的空軍基地派遣軍艦和直升機，以加強當地安全保障和防御能力。
西班牙首相：美以對伊朗發動戰爭是「極其嚴重錯誤」有片｜以色列發布哈梅內伊地堡3D影片 地下指揮辦公室清晰可見特朗普下令出兵伊朗 白宮是否可以繞過國會動武？伊朗局勢 | 美以空襲持續超100小時 戰爭預計還要打多久？