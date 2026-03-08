伊朗總統向鄰國致歉引不滿　德黑蘭政壇分歧突顯

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）3月7日提出，若鄰國不利用境內美國基地攻擊伊朗，伊方將不打擊這些國家，並在電視講話中代表國家向地區國家致歉。此舉迅速引發伊朗軍方與強硬派公開不滿，突顯伊朗政壇分歧。



佩澤希齊揚強調，這一提議是臨時執政小組集體決定，並非個人主張。而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則將其定性為 「投降」，進一步加劇伊朗國內分歧。

他表示「除非這些國家對伊朗發動襲擊，否則不會再向這些國家發射導彈」，並敦促海灣國家不要淪為「帝國主義手中的玩物」。

2026年2月21日，伊朗總統佩澤希齊揚於在伊朗德黑蘭出席會議並發表談話。（Reuters）

對此，伊朗軍方明確反對總統這一提議，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，儘管德黑蘭方面尊重鄰國主權，但美以在地區的所有軍事目標，將受到伊朗的毀滅性打擊」。

伊朗議員博魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）也表態，伊朗早有聲明，若美國動武，美國在其他國家境內的基地將被視為美國領土，而非所在國領土，並強調：「這項政策始終未變」。

「向敵人提供基地並允許其用於攻擊我國的阿拉伯國家，至少是殺害我們敬愛的領袖、167名小學生和近2000名同胞的幫兇」，議員納哈伊拉德（Ali Asghar Nakhaeirad）警告，並批評總統的道歉行為：「幫兇會受到懲罰，而不是得到道歉」。

圖為2026年3月7日，美國與以色列再次空襲伊朗，首都德黑蘭有建築物冒出火光及濃煙。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

而衛隊媒體顧問莫格達姆法爾（Hamidreza Moghaddamfar）為總統澄清，伊朗打擊目標始終是美國在其他國家的利益，包括軍事基地、空軍基地、導彈系統和艦艇等，而不打擊的前提是「不得利用其基地對伊朗採取任何行動」。

此次分歧反映伊朗戰時的權力分散，據英媒報道，目前已有神職人員和強硬派呼籲盡快選舉新最高領導人。而有關伊朗提議減少打擊行動的原因，尚不清楚是政策選擇還是軍事需要的結果。