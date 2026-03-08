強推「唐羅主義」？　特朗普美洲峰會怒批翻譯員、提軍事禁毒

美國總統特朗普在「美洲之盾」（Shield of the Americas ）峰會上，當着拉丁美洲領導人的面，激烈抨擊一名翻譯員，並呼籲動用軍事力量打擊販毒集團。



「有為翻譯員很差勁，」特朗普對全場說：「這位女翻譯只用了我說話時間的四分之一。」他補充對方語言或許高效，但絕不可能高效到這種程度，並強調自己雖不懂異國語言，也能分辨翻譯水準優劣。

峰會期間，特朗普與多名拉丁美洲及加勒比海地區領袖會晤，商討在安全、移民及打擊毒品集團等領域深化合作。當提及國務卿魯比奧（Marco Rubio）時表示其在語言上佔優勢，並補充道：「因為我才不學你們那該死的語言，我哪有時間。」

據悉，去年第十屆美洲峰會因美國在委內瑞拉附近增兵而取消，所以特朗普隨後組織了這場規模較小、聚集保守派志同道合領袖的會議。分析人士認為，此次聚會是特朗普第二任期外交政策的核心，被稱為所謂的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），旨在重申美國在美洲的影響力與領導地位。

峰會上，特朗普敦促各國領袖對販毒集團和幫派採取更強硬措施，甚至提議動用軍事力量。「擊敗這些敵人的唯一方法就是釋放我軍的實力。我們必須動用軍隊，你們也必須動用軍隊。」特朗普在會議上表示。

2026年3月7日，在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾（Shield of the Americas）」峰會上，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署「打擊販毒集團犯罪活動承諾」文件。（Reuters）

來自十多個西半球國家的領導人參加該峰會，白宮稱此活動旨在促進「自由、安全與繁榮」。值得注意的是，一些傳統上具影響力的國家領導人缺席本次峰會，如墨西哥、巴西與哥倫比亞的領袖均未參與此會議。