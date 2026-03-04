哈梅內伊之子接班最高領袖？一原因遭父親生前反對繼承｜新聞背後

外媒3月3日報道，伊朗專家會議（Assembly of Experts）已選出已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。外媒稱，穆傑塔巴雖擁有巨大的影響力，但哈梅內伊在生時，曾表態反對他參選，擔心父傳子的「世襲統治」會引爭議，惹伊朗民眾或神職人員不滿。



《紐約時報》3日報道，專家會議由88名什葉派高級神職人員組成，他們透過選舉產生，並據伊朗憲法負責任命、監督和罷免最高領袖。

報道引述消息人士稱，會議的高級神職人員當日舉行了兩次線上會議後，選出穆傑塔巴為下一任最高領袖，而落敗人選分別是神職人員兼法學家阿里雷扎·阿拉菲，以及伊朗伊斯蘭革命之父霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的孫子哈桑（Hassan Khomeini）。

誰是穆傑塔巴？

穆傑塔巴雖然是哈梅內伊的次子，1969年出生於伊朗重要的宗教中心馬什哈德（Mashhad），中學畢業後於1987年前後加入伊朗革命衛隊，曾在上世紀80年代爆發的兩伊戰爭（即伊朗與伊拉克之間的衝突）期間服役。

戰後不久，哈梅內伊於1989年登上最高領導人的寶座，而穆傑塔巴則前往另一宗教中心庫姆市（Qom），跟隨當地的神職人員學習。他之後在當地的一間宗教神學院任教，並憑着其父親的地位與宗教領袖建立了聯繫。

2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭參加活動。（Getty）

穆傑塔巴於2004年與阿德爾（Zahra Adel）結婚，但不幸的是後者、2人的其中一個兒子皆在美國及以色列的空襲中喪生。

據報，他為人低調，不但從未擔任任何正式公職，甚至不是高級神職人員。

為人低調卻隱藏巨大影響力力？

報道指，穆傑塔巴並非公眾人物，大多時候都在幕後工作，近幾十年來他只是偶爾出現在新聞頭條，但其「低調」人設的背後，卻隱藏着龐大的影響力。

他與伊朗掌握巨大政治、經濟影響力的伊斯蘭革命衛隊關係密切，彭博社1月報道指，穆傑塔巴掌控制着一個龐大的投資帝國，在遭美國制裁仍可動用瑞士銀行帳戶和價值超過1億美元（約7.8億港元）的英國豪華房產。

哈梅內伊曾反對穆傑塔巴？

路透社2024年曾引述消息人士稱，哈梅內伊當時已明確表態反對其子參選總統或最高領袖之位，許多伊朗人認為將這視為伊朗倒退回世襲統治制度，破壞1979年伊斯蘭革命推翻巴列維王朝統治的成果。

然而，如果穆傑塔巴當選的報道屬實，那專家會議的神職人員在危機中，似乎已放下對「世襲」的介懷。《紐約時報》引述專家稱，穆傑塔巴非常熟悉安全和軍事機構的運作與協調，此優勢在伊朗目前與美國、以色列的衝突中至關重要。

穆傑塔巴將續推強硬保守路線？

穆傑塔巴以堅定擁護其父強硬保守主義而聞名，分析人士普遍認為，穆傑塔巴成為新領袖，可能標誌着強硬派的勝利。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2025年6月26日發表電視講話（WANA Handout via REUTERS）

然而，與穆傑塔巴關係密切的政治家Abdolreza Davari在衝突爆發前接受《紐約時報》採訪時稱，如果穆傑塔巴真的繼承了其父親的職位，他可能會成為像沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）那樣的人物，一定程度上推動改革議程。

報道指，伊朗神職人員考慮最早於當時時間4日上午公開宣布穆傑塔巴當選成為最高領袖，但部份人員對此有保留，擔心此舉可能使他成為美國和以色列的攻擊目標。