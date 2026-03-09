特朗普談伊朗戰局：停火需美以達成共識

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3月9日）表示，他將與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）共同決定結束軍事行動的「合適的時機」。



特朗普受訪時表示談及何時結束戰爭的問題，稱「伊朗原本打算摧毀以色列及其周邊的一切……我們攜手合作，摧毀了一個想要摧毀以色列的國家。」

他亦指：「這是相互的，我們一直在談，會在合適的時機做出決定，但一切都會被考慮在內。」

2026年2月17日，瑞士日內瓦，美國與伊朗第二輪核談判當天，一名抗議者手持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）合照的標語牌。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）上周五表示，華盛頓預計戰爭將持續四到六週。當被問及美國決定停戰之後，以色列是否還能繼續對伊朗發動戰爭時，特朗普稱 「我認為這沒有必要」。

受訪前不久，伊朗專家會議（Assembly of Experts）已任命哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖，對此特朗普表示未經他認可的伊朗新領袖「不會維持太久」，重申人選必須得到美國的批准，並強調：「我們拭目以待」。